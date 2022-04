Semana Santa: Católicos participam da Procissão do Encontro

A Semana Santa é celebrada em Andradas com diversas lembranças do sofrimento de Jesus até a crucificação. E nesta terça-feira os católicos vivenciaram um dos momentos mais importante: o encontro da mãe com o filho.