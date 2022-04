Roubo e furto são registrados na zona rural de Andradas

De acordo as informações levantadas pela equipe de jornalismo da ANTV – Tv Andradas o senhor ouviu barulho de motocicleta e ao sair para verificar o que estava acontecendo foi surpreendido pelos autores, que o amarraram com cordas e reviraram o imóvel em busca de objetos de valores. Encontraram R$1.000,00 e fugiram.

𝐅𝐮𝐫𝐭𝐨 –No bairro Jaguari, também na zona rural de Andradas, desconhecidos entraram em uma propriedade e furtaram cerca de 200 metros de cabo triplex de 10 milímetros de diâmetro de alumínio, estimado no valor de R$ 1.200,00. A fiação estava ligada no padrão de energia até as margens do rio para acionar uma bomba elétrica de água.