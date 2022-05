Já foi iniciada a organização da 55ª Festa do Vinho. Durante as festividades do Dia do Trabalho a prefeita Margot Pioli conversou com a equipe da ANTV – TV Andradas e relatou que o evento deve seguir o mesmo modelo da última edição. Em breve devem ser anunciados os dias e outros detalhes do evento.

A Prefeitura também anunciou que estão abertas as inscrições do Concurso da Escolha da Rainha e Princesas da 55ª edição da Festa do Vinho. Acontece até o dia 13 de maio. Entre os requisitos está ter idade entre 18 e 28 anos, completos até o dia 02 de julho de 2022; O regulamento completo está disponível no link: https://www.andradas.mg.gov.br/downlo….

Mais informações ou dúvidas, entre em contato no telefone (35) 3731.8245, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. A fase final do concurso será realizada no dia 02 de julho de 2022, às 21 horas, em local a ser definido pela Comissão Organizadora.