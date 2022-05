Estão abertas até na próxima sexta– feira dia 13 de maio as inscrições para a Corte do Vinho 2022

Teve início no dia 02 e vai até a próxima sexta-feira – 13 de maio as inscrições para a corte do vinho 2022. As garotas que tem entre 18 a 28 anos e o sonho de fazer parte da maior festa de Andradas devem enviar as fotos para a organização do concurso.