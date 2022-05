Prefeitura de Andradas promove cadastro do programa de tabagismo

Na próxima quarta-feira, 18 de maio, a Prefeitura de Andradas estará realizado o cadastro das pessoas interessadas em participar do Programa de Tabagismo. A ação, que é alusiva ao Dia Mundial sem Tabaco, será organizada por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST/Andradas), das 08 às 17h30, no 2º andar da Policlínica Central.

Na ocasião, além do cadastro, o público presente terá acesso às orientações e informações sobre os malefícios do cigarro. Dúvidas ou mais informações, basta entrar em contato nos telefones (35) 3731.1802 ou (35) 9.9883.9347 (WhatsApp), das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Na Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Rio Negro, a ação será realizada no dia 23/05, a partir das 18 horas. No ESF do Horto, já teve início, mas os interessados podem se dirigir até ao local e se cadastrarem. Dúvidas ou mais informações, entre em contato nos telefones das ESF´s: Horto – (35) 3731.1805, Mantiqueira – (35) 3731.4383 e Rio Negro (35) 3731.4233.

Informações : Assessoria de Comunicação Prefeitura

Imagem : pixabay