Preso suspeito de cometer quatro estupros em Poços de Caldas

Nessa terça-feira (10/5), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem, de 40 anos, suspeito de envolvimento em pelo menos quatro estupros. Ele foi detido pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Poços de Caldas, Sul de Minas, na cidade de Amparo, São Paulo.

A equipe especializada apurou que o investigado estava foragido desde 2017 e, recentemente, estaria residindo no município paulista. O mandado de prisão foi cumprido no local de trabalho do suspeito, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil em Amparo (SP).

Aos policiais, o homem confessou os crimes e, após formalização dos procedimentos de polícia judiciária, foi encaminhado ao sistema prisional. Ele permanece à disposição da Justiça

Informação : ASCOM –PCMG