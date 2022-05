Loja Maçônica Estrela da Caridade Segunda realizou homenagem para as mães

Após dois anos da pandemia do coronavírus a Loja Maçônica Estrela da Caridade Segunda realizou no último sábado na sua sede uma cerimônia em homenagem ao dia das mães. Neste ano o evento contou com uma novidade, a participação dos representantes da Ordem Demolay de Poços de Caldas.