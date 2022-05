Professores se unem para uma mesa redonda sobre o Enem e outros vestibulares

Uma iniciativa interessante, alguns professores de Andradas se uniram para fazer uma mesa redonda falando sobre o Enem e outros vestibulares, a ideia é ajudar os alunos a se prepararem para esses desafios em 2022. O evento que é gratuito está programado para acontecer no próximo dia 18 de maio no salão de festas do Lar da Criança Andradense