11 meninas se preparam para o tradicional concurso da Corte do Vinho

11 garotas se inscreveram para participar do tradicional concurso da corte do vinho 2022 programado para acontecer no dia 02 de julho em um local ainda a ser escolhido pela comissão organizadora . Quem for escolhida como rainha e princesas terão como missão representar a beleza e a simpatia da mulher andradense recepcionando os turistas que vão participar da Quinquagésima Quinta edição da Festa do Vinho. Veja quem são elas.