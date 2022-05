Nossa Senhora de Fátima é homenageada pela comunidade do bairro Córrego Fundo

Nossa Senhora de Fátima é homenageada pela comunidade do bairro Córrego Fundo

Todos os anos a comunidade do bairro Córrego Fundo faz uma linda homenagem Nossa Senhora de Fátima com uma procissão luminosa, o evento voltou a acontecer esse ano após o período de pandemia e contou com a presença de fiéis vindos de várias cidades da região