Onda de frio deve chegar em Andradas e pode provocar geada

O frio atípico que promete derrubar as temperaturas nesta semana já chegou em alguns lugares do país. Por aqui, já estamos sentido aquele vento gelado e as temperaturas mais baixas. A previsão é que os próximos dias o frio fique mais intenso com previsão de geada para nossa região. O meteorologista da CEPAGRI/UNICAMP Bruno Kabke Bainy que explica como deve ser essa onda de frio no Sul de Minas e em Andradas