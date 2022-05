Consep realiza reunião para discutir como foram as ações de segurança para coibir onda de furtos

Os membros do Conselho de Segurança Pública se reuniram na noite dessa quarta-feira para discutir como foi a realização dos trabalhos das forças de segurança no último mês para coibir a onda de furtos. o evento aconteceu no salão de festas da maçonaria