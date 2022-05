Deputado Antônio Carlos Arantes fala do apoio a Serra do Caracol

Uma série de ações estão sendo realizadas em Andradas pela comunidade com o movimento aqui não mineração. O movimento vem ganhando destaque também em Belo Horizonte na assembleia legislativa com o apoio dos deputados em prol da Serra do Caracol. o deputado estadual Antônio Carlos Arantes conversou com a nossa equipe e falou sobre assunto.