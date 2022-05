Andradas registra 60 casos de Covid-19 até o dia 24 de maio.

Por conta da queda brusca da temperatura e da baixa umidade registrada nos últimos dias, é comum o aumento de doenças respiratórias nessa época. Nos últimos anos, temos um agravante: a Covid.

A Secretaria de Saúde informa à população que até o dia 24 de maio, 60 novos casos positivos foram registrados, média de 2,5 casos/dia, um aumento de mais de 100%, quando comparados aos períodos anteriores em Andradas.

“Diante disso, é muito importante que a população tome a terceira dose da vacina contra a Covid. No caso dos idosos com 60 anos ou mais, a quarta dose já está disponível também. As crianças entre 05 e 11 anos de idade, também devem se vacinar, uma vez que esse público também é bastante acometido por doenças respiratórias nessa época do ano”, explica Ana Beatriz Sasseron, Gerente da Divisão de Vigilância em Saúde.

Outra recomendação diz respeito ao uso de máscaras em ambientes fechados, sobretudo para os idosos, pessoas com comorbidades e imunossuprimidos.

Quem quiser se vacinar contra a Covid, basta se dirigir até ao Materno Infantil, entre os dias 26 a 27 de maio, das 08 às 11 horas. Mais informações no telefone (35) 3731.3313.

Informações : Prefeitura de Andradas