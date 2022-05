Curta metragem Vendedor de Balões está entre os 10 selecionados para festival em Tiradentes

O vídeo : O Vendedor de Balões de Andréia Ribeiro está entre os 10 selecionados para a apresentação da VII Edição do Festival de Cenas Curtas do “ Tiradentes em Cena”. Três deles vão ser premiados através de votação popular. A artista espera contar com a ajuda da população andradense que pode dar seu voto através do You Tube.