Azeite produzido em Andradas é destaque em concursos internacionais

Andradas foi destaque em dois concursos internacionais através da produção de azeite: o EVO IOOC, na Itália, e o NYIOOC, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, com medalhas de ouro por conta do seu blend, isto é, elaboração com diferentes variedades de olivas.

O produto é resultado da primeira safra dos empresários Paula e Leandro Trevisan. A plantação fica localizada próximo ao Pico do Gavião.

De acordo com a prefeita Margot Pioli essa é uma conquista importante: “Nos últimos anos, a olivicultura vem se destacando em Andradas, com a produção de azeites que encantam aos mais exigentes paladares, levando o nome da nossa cidade para o restante do Brasil e do mundo. Aproveito a ocasião para parabenizar os olivicultores de Andradas, em especial a Origen Trevisan, pela excelência e destaque nessa premiação”, destaca.

