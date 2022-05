Andradas pode integrar mais dois caminhos turísticos

Municípios da região estudam a possibilidade de integração em mais dois caminhos turísticos que deverão ser lançados em breve.



Uma reunião foi realizada no dia 19 de maio na Câmara Municipal de Ouro Fino com foco no “Caminho do Imigrante Italiano”. Participaram representantes municipais e membros das Associações Italianas de Jacutinga, Andradas, Monte Sião e Ouro Fino.



Outro encontro aconteceu em Espírito Santo do Pinhal (SP) no dia 17 de maio para abordagem de temas relacionados ao “Caminho de Santa Luzia”. Além das autoridades locais, participaram representantes das Prefeitura de Andradas e Jacutinga. O lançamento da rota deve ser ainda neste ano, no mês de dezembro.

𝘍𝘰𝘵𝘰𝘴 𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤̧𝘰̃𝘦𝘴: 𝘗𝘳𝘦𝘧𝘦𝘪𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦 𝘑𝘢𝘤𝘶𝘵𝘪𝘯𝘨𝘢