Quinze crianças morrem por dia engasgadas no Brasil segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria

Quando um bebê engasga é algo muito assustador para toda a família. O momento exige agir rápido, mas muita gente fica sem saber o que fazer. A equipe de jornalismo da ANTV procurou a equipe do corpo de bombeiros que atua em Andradas para dar orientações e nos ensinar as técnicas que podem ajudar a salvar a vida, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Pediatria pelo menos 15 bebês morrem por dia em consequência de engasgamento.