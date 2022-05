Jovem de 23 anos faz pouso forçado após saltar de paraglider

No Sábado (28) o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas fez resgate de um jovem de 23 anos. Depois de saltar de paraglider o piloto teve que fazer um pouso forçado em uma mata, mas não conseguiu sair do local.

Após contato via telefone, a vítima foi orientada a passar as características do terreno e a localização via GPS. Juntamente com dois praticantes de voo livre, os bombeiros iniciaram as buscas na região conhecida como Pedra Balão, mas precisamente no local Dedo de Deus. No final dos trabalhos o piloto foi resgatado sem ferimentos.

Fotos e informações: Bombeiros Poços de Caldas