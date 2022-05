Bombeiros de MG ajudam nos trabalhos de buscas após enchentes em Recife

Neste domingo (29) O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais enviou 11 militares para o Recife em Pernambuco devido às fortes chuvas que acometem o Estado. São equipes de busca e salvamento, inclusive com cães para ações de resposta, recuperação e reconstrução bem como apoio na coordenação e controle das ações da Força-Tarefa realizada naquele estado.



Os bombeiros atuarão na área de coordenação e de buscas em apoio ao Estado do Pernambuco como padrão de resposta de ajuda mútua e cooperação de esforços visando o breve restabelecimento da normalidade social.

Além do conhecimento técnico profissional de atendimento nesse tipo de ambiente sinistrado, levam recursos específicos para atuação em apoio às vítimas desaparecidas.



O apoio dos Corpos de Bombeiros de outros estados está sendo articulado por intermédio do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil – LIGABOM cuja atuação integrada foi decisiva em desastres nacionais, sendo o último a operação dos CBM em Petrópolis, no Rio de Janeiro, devido às fortes chuvas que acometeram aquela região.



𝐹𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐̧𝑜̃𝑒𝑠: 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑎𝑠 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑖𝑠