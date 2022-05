Ladrão de fios e ferramentas é preso em Poços de Caldas

Neste domingo (29) a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um desconhecido teria entrado em um barracão de material de sucatas na Avenida João Pinheiro em Poços de Caldas.

De acordo com informações do boletim de ocorrências, ao chegar no local, a equipe encontrou o suspeito retirando os fios de uma máquina de solda. No bolso da bermuda dele estavam duas ferramentas de corte. A PM também encontrou outros materiais que foram reconhecidos pela proprietária.

O autor de 24 foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão.

𝐹𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐̧𝑜̃𝑒𝑠: 𝑃𝑀𝑀𝐺