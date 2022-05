Aulas são suspensas em algumas escolas após mensagem de massacre

Na manhã desta terça-feira (31) algumas escolas optaram pela aula em formato online ou suspenderam as atividades devido a uma mensagem relacionada a massacre. Há um mês foi encontrada uma pichação no banheiro masculino da Escola Dr. Alcides Mosconi que fazia referência a essa situação. A data seria no dia 31 de maio.

Em ação preventiva, a Guarda Municipal reforçou o patrulhamento nas portas das escolas.

A equipe de jornalismo da ANTV entrou em contato com a diretoria da Escola Dr. Alcides Mosconi. Os responsáveis preferiram não gravar entrevista, mas nos informaram que todas as providências com relação a esse ocorrido foram tomadas, inclusive com o registro de boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado pela polícia. As aulas estão acontecendo normalmente na instituição, mas foi dada para os alunos a opção de presença ou não no dia de hoje.

Foto ilustrativa