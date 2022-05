Polícia Civil recupera celulares furtados em Poços de Caldas

Policiais civis recuperaram dois celulares furtados em Poços de Caldas. O primeiro, apreendido no dia 24 de maio, tinha sido subtraído em 2020. Já o segundo aparelho foi furtado no dia 20 de abril deste ano.

A pessoa que estava com o celular alegou tê-lo adquirido de um desconhecido e disse que não desconfiou da origem ilícita do produto. As diligências fazem parte de ação para coibir a prática dos crimes de furto e receptação. Somente na primeira quinzena de maio, outros seis aparelhos de vítimas distintas foram recuperados por policiais civis na cidade.

“É fundamental, quando do registro de ocorrência de furto, roubo e/ou extravio de seu aparelho celular, que procurem indicar o número do IMEI do aparelho. Essa medida é essencial para agilizar os trâmites, viabilizando, o quanto antes, o rastreio, recuperação e devolução dos celulares aos legítimos proprietários. Orientamos também para que a população não compre produtos, em especial eletrônicos, sem saber da procedência do aparelho ou sem a nota fiscal de origem, sob pena de poderem responder criminalmente por tal conduta, caso comprovada sua procedência ilícita”, ressalta o delegado Thiago Henrique do Nascimento Moreira.

Fotos e informações: Polícia Civil / Poços de Caldas