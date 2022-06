PM apreende droga e dinheiro em trabalho de combate ao tráfico

Na tarde de ontem(31/05) A Polícia Militar recebeu denúncia anônima sobre um casal que estava escondido debaixo de uma barraca para a venda de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrências, com a chegada da viatura a mulher tentou jogar uma bolsa dentro do rio e uma embalagem branca atrás de um sofá. O saiu correndo e pulou dentro do rio, sendo perseguido pelos militares e localizado.

Foram apreendidos R$74,00 em dinheiro e seis pedras de substância com características semelhantes a crack. Ainda segundo a PM o autor resistiu a prisão com socos e pontapés para evitar ser algemado.

Foto e informações: PM