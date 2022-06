Piloto fica preso em árvore após colisão entre paraglider e asa delta durante voo

O Corpo de Bombeiros fez o resgate de um homem de 60 anos que ficou preso em uma árvore após um acidente durante um voo na serra de São Domingos em Congonhal(MG). De acordo com a ocorrência a vítima que estava em um paraglider teria batido no ar com outra pessoa em uma Asa Delta. Com o impacto, o piloto caiu e ficou preso em uma árvore, a aproximadamente 12 metros de altura.

Os militares informaram que escalaram a árvore e auxiliaram o homem a descer com cordas do local. A vítima não teve nenhum ferimento.

Foto e informações: Bombeiros