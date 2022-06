Programa “Meu dentista é meu amigo” tem continuidade no ESF do Jardim Rio Negro

Com o intuito de incentivar os cuidados com a dentição, bem como a prática de uma escovação correta, a Prefeitura de Andradas, por meio dos Postos de Estratégia de Saúde da Família (ESF), vem desenvolvendo o Programa “Meu Dentista é meu Amigo”, destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

No dia 01 de junho a iniciativa foi aplicada pelos profissionais da Saúde Dental na Unidade de Saúde do Jardim Rio Negro. Na ocasião, as crianças da Escola Municipal “São José” tiveram a oportunidade de passarem por uma avaliação odontológica.

“A Saúde é um dos focos da gestão da Prefeita Margot Pioli, sobretudo a Atenção Básica, onde lidamos com a prevenção das enfermidades, e não a doença em si, que tantos prejuízos traz para a população”, explica a Secretária de Saúde, Josiane Valim Dias.

Foto e informações: Prefeitura de Andradas