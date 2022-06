Alcoa promove primeiro ACTION 100% presencial em Poços de Caldas

Depois de dois anos de pandemia e muitos ACTIONs virtuais e híbridos, na manhã do dia 28 de maio, os voluntários da Alcoa reuniram-se para a primeira ação comunitária 100% presencial na Escola Municipal Wilson Hedy Molinari, em Poços de Caldas.

Mais de 70 voluntários e voluntárias, sendo colaboradores da Alcoa, terceiros e familiares, junto com alunos, professores e diretoria da Escola, revitalizaram a horta e o paisagismo, plantaram árvores, pintaram a fachada, muro e bancos, além de preparar um delicioso café da manhã para os participantes.

Esse foi o segundo ACTION realizado nesta escola, o primeiro foi em 2018, com a implantação do Programa de Organização 5S. “Mas este teve um sabor muito especial”, ressaltou Maria Cristina Gonçalves, consultora de Relações Governamentais, Comunicação e Relações Comunitárias da Alcoa Poços de Caldas. “Foi emocionante ver a alegria e motivação dos voluntários, das crianças e representantes da escola trabalhando lado a lado, depois de tanto tempo no virtual”.

Para os voluntários realmente foi um dia especial. “Sempre gostei muito de ACTION e participei de alguns online, mas nada se compara ao presencial”, contou Cláudia Hilário, de EHS. “Trabalhar colocando a mão na massa e sentindo o calor das pessoas é muito bom!”.

Taimara Silva, do Soluções de Sistema, concorda. “Foi muito gostoso e gratificante reencontrar amigos, que não via há bastante tempo, e conhecer novas pessoas. Começamos a perceber que o mundo começa a voltar ao normal”.

Além do trabalho voluntário, a Escola irá receber a doação de R$ 10 mil, do Instituto Alcoa, que já tem destinação certa. “Este ACTION veio em uma hora que precisávamos”, destacou a diretora Ana Maria Lobo de Carvalho, “ele proporcionará muitos benefícios para os nossos 670 alunos: restaurou a nossa horta, que tinha morrido, pois ficamos praticamente dois anos fora da escola; deu nova vida à fachada, tornando-o mais alegre, e nos permitirá comprar mesas para o nosso Refeitório, que foi reformado recentemente”.



Sobre o Instituto Alcoa – Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Fotos e informações: Assessoria de Imprensa – Alcoa