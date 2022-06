Professores se unem para fazer uma mesa redonda sobre o Enem e vestibulares

Uma atitude que merece ser destaque. Professores de Andradas se uniram para fazer uma mesa redonda falando sobre o Enem e outros vestibulares. A ideia é ajudar os alunos a se prepararem para esses desafios em 2022.

O primeiro encontro gratuito foi realizado no mês de maio no salão de festas do Lar da Criança Andradense e foi muito proveitoso para os participantes, já o segundo acontecerá nessa quarta-feira dia 08 de junho com o tema “Meio ambiente e questões ambientais contemporâneas