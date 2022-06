Solenidade comemorativa aos 247 anos da PMMG é marcada por homenagens

Na manhã desta quarta-feira (08) foi realizada em Poços de Caldas solenidade comemorativa aos 247 anos da Polícia Militar de Minas Gerais.

Durante o evento o Promotor de Justiça da Comarca de Andradas Dr. Vitor Hugo Rena Pereira foi agraciado com título de “Colaborador Benemérito da PM” pelos trabalhos prestados e pela parceria à instituição. Também foram homenageados policias militares da ativa da 18ª Região de Polícia Militar e do 29º batalhão através da medalha “Alferes Tiradentes.

A cerimônia teve a presença do Coronel Jardel Trajano de Oliveira Gomes , Comandante da 18ª RPM e do Ten Cel Afranio Tadeu Garcia, Comandante do 29º BPM.

Foto e informações: PM