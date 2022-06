Terceira dose da vacina Covid 19 para adolescentes já está sendo aplicada

Com o aumento dos casos de Covid- 19 se torna ainda mais importante ficar atento aos prazos de vacinação.A quarta dose já está liberada para pessoas com 50 anos ou mais e profissionais da saúde, a aplicação acontece no materno infantil das 08 às 11 horas da manhã. Outro público que já pode reforçar a vacinação é o adolescente, a secretaria municipal de saúde convoca quem tem entre 12 e 17 anos para receber a terceira dose