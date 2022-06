Hospital de Andradas enfrenta a realidade brasileira com relação a falta de medicamentos no mercado

Assim como as farmácias, os hospitais de todo o Brasil enfrentam um período bem complicado com a falta de medicamentos no mercado. Aqueles que estão na lista dos mais procurados e tem poucas unidades sofreram reajuste nos preços