Alunos do Parlamento Jovem elaboram questionário para direcionar propostas da Plenária Municipal

Com o tema “Saúde Mental do Jovem”, a edição de 2022 do Parlamento Jovem Minas está em fase de encerramento da etapa municipal. Em Andradas, os participantes do PJ estão elaborando as propostas que serão levadas para a próxima etapa – a Plenária Regional.

Para isso, desenvolveram um questionário que leva menos de 5 minutos para ser preenchido direcionado ao público com faixa etária de 10 a 25 anos.

Os estudantes esperam, com as respostas, fazer propostas que reflitam as necessidades reais da sociedade. Lembrando que não é necessário se identificar.

O link do formulário é https://forms.gle/p3YLA5Xk9XxiqTkL8

Parlamento Jovem 2022



Nesta edição, o PJ Minas debaterá o tema Saúde Mental do Jovem, com os subtemas Políticas públicas de prevenção e tratamento em saúde mental; Estratégias da comunidade para promoção da saúde mental; e Uso saudável das novas tecnologias.

Ao longo da programação, os alunos debatem o tema e apresentam propostas de soluções para questões relacionadas ao assunto. Nas discussões, as sugestões vão sendo aprimoradas e priorizadas, processo que culmina na votação e escolha de propostas na etapa final. Um documento, então, é entregue à ALMG e pode subsidiar a elaboração de políticas públicas sobre o tema.

Para mais informações, acesse www.andradas.mg.leg.br ou entre em contato com a Câmara Municipal de Andradas pelo telefone (35) 3731-1023.