Já é no próximo sábado o tradicional baile da Rainha e Princesas da Festa do Vinho

Já é no próximo sábado o tradicional baile da Rainha e Princesas da Festa do Vinho

O mês de junho está chegando ao fim e já iniciam as expectativas para a Festa do Vinho. As comemorações começam com o tradicional Baile da Rainha que já é no próximo sábado. As meninas estão realizando os últimos ensaios e sonham em representar a beleza da mulher andradense em um evento tão tradicional