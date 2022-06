Produtores rurais participam de curso de derivados do leite

Com o leite é possível fazer uma série de produtos, que acabam agregando ainda mais valor no trabalho dos agricultores. Em Andradas um curso de derivados proporcionou novos aprendizados. A organização foi do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, Sindicato Rural e Prefeitura