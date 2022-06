TV Atende cuidados com a rede elétrica na hora de organizar festas típicas dessa época do ano

Com a volta dos “Arraiás Juninos” após dois anos de proibição por causa da Covid-19 a população deve ter máxima atenção para que acidentes não acabem com a diversão. A Cemig faz alerta sobre os riscos com a rede elétrica