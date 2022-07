Andradas atinge o índice de metas do programa saúde na escola

A Prefeitura de Andradas garantiu o repasse de recursos financeiros que serão aplicados na execução do Programa de Saúde na Escola (PSE), destinado aos estudantes do município.

Essa conquista se deve ao excelente trabalho realizado pelas equipes das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF´s) do Horto, Rio Negro e Mantiqueira, que de forma conjunta, atingiram o índice de 532 % das metas. Em todo o país, apenas 29 municípios atingiram esse índice.

Com o intuito de parabenizar os envolvidos, a Prefeita Margot Pioli participou da confraternização organizada pela Secretaria de Saúde, na última quinta-feira, 30 de junho, quando fez questão de agradecer e enaltecer o trabalho desenvolvido pelas equipes de Saúde.

“A oferta de serviços à população na área de Saúde é uma das prioridades da nossa gestão. E a oportunidade de continuar com a prática do Programa de Saúde na Escola é fundamental, com o objetivo de trabalhar a prevenção de doenças, evitando o surgimento delas. Para isso, contamos com a dedicação e afinco dos nossos servidores, que não medem esforços para cumprirem o seu papel com êxito. Aproveito a ocasião para parabenizá-los e agradecê-los pelo empenho”, afirma a Chefe do Executivo.

Por meio desta iniciativa, os estudantes continuarão sendo assistidos por profissionais de Saúde com ações que abordam a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida, como: a realização de palestras educativas, abordando orientações de alimentação saudável, prevenção ao uso de álcool e drogas, AIDS, dentição saudável, entre outros temas.

Fotos e informações: Prefeitura de Andradas