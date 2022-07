Escola do Legislativo realiza Plenária Municipal do Parlamento Jovem

Escola do Legislativo realiza Plenária Municipal do Parlamento Jovem

Nesta quinta-feira, 7 de julho, acontece em Andradas a Plenária Municipal do Parlamento Jovem 2022 com o tema “Saúde Mental do Jovem”.

O momento é destinado à discussão e votação das propostas que serão levadas pelos jovens de Andradas à Plenária Regional que, neste ano, acontece em Ouro Fino. Também será votado pelos alunos sugestão de tema para a próxima edição do PJ em 2023.

Para elaborar as propostas, os estudantes participaram de diversas atividades presenciais com debates e análises sobre o tema e diagnóstico local.

Um dos resultados desse trabalho foi um questionário online destinado a adolescentes e jovens de 10 a 25 anos sobre os efeitos da pandemia na saúde mental dessa faixa etária. Os resultados serão analisados na próxima semana

A Plenária Municipal do PJ acontece a partir das 19h na Câmara Municipal de Andradas, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook.

Fonte: ACS/Câmara Municipal de Andradas