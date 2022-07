Prefeitura de Andradas promove oficinas para crianças, adolescentes e idosos

A Prefeitura de Andradas comunica que entre os dias 04 a 15 de julho, estarão abertas as inscrições para as oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, realizadas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Nesse primeiro momento, o CRAS estará oferecendo duas oficinas:

– Aulas de Jiu Jitsu, para as crianças e adolescentes de 09 a 17 anos de idade,

– Grupo de Convivência para Terceira Idade, destinado às pessoas com 60 anos de idade ou mais.

Os interessados devem se dirigir até à sede do CRAS, localizada na Rua Argemiro Pereira de Oliveira, s/nº, Horto Florestal, apresentando os documentos pessoais (RG, CPF, CNH ou certidão de nascimento), comprovante de endereço e a folha resumo do Cadastro Único. No caso dos menores de 18 anos, é necessária a presença dos pais ou responsáveis.

Outras informações pelo telefone (35) 3731.5122, das 09 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e também pelo e-mail cras@andradas.mg.gov.br.