Voluntários da Alcoa revitalizam a Escola Vitalina Rossi em Poços de Caldas

O sábado, 25 de junho, foi muito especial para mais de 150 pessoas, entre elas, voluntários da Alcoa, professores, familiares e alunos, que participaram da terceira ação comunitária do ano, na Escola Municipal Vitalina Rossi, localizada no Jardim Esperança em Poços de Caldas. Durante toda a manhã, os participantes revitalizaram o espaço da antiga horta, plantando mudas de flores e plantas, pintaram o muro interno da escola, dando mais vida ao espaço, e ainda preparam e serviram um lanche junino. E para estar mais próximos aos alunos e da comunidade, eles também promoveram atividades esportivas, roda de leitura, bate-papo sobre Saúde e Mercado de Trabalho.

“Foi uma alegria muito grande receber este ACTION”, disse emocionada Denise Nery Ramos, diretora da Escola. “Além de deixar a nossa escola mais bonita, os recursos que receberemos nos permitirá realizar o sonho de implantar um projeto de leitura para os nossos 900 alunos, do 1º ao 9o ano do Ensino Fundamental. Este projeto tem uma importância muito grande, pois é através da leitura que pretendemos reduzir a defasagem de aprendizado dos nossos alunos, depois de quase dois anos com atividades online devido à pandemia”. Com a doação de R$ 10 mil, do Instituto Alcoa, serão adquiridos livros de literatura e gazebos para a montagem de espaços de leitura, além de promovidas palestras com autores.

Entre os 45 voluntários da Alcoa estava Tabata Marques, ex-aluna uma das organizadoras do ACTION. “Para mim, esta ação teve um sabor especial, pois foi nesta escola que cursei o Ensino Fundamental, onde aprendi a ler, a fazer os primeiros cálculos e amizades”, contou. “Poder contribuir com a escola foi muito bom”.

Além da Escola Vitalina Rossi, os voluntários da Alcoa Poços de Caldas já realizaram ACTIONs na Escola Municipal Wilson Hedy Molinari, de Poços de Caldas, e na Casa Arco-íris, de Andradas (MG). No segundo semestre ainda estão previstas mais seis ações, nas instituições: A Guarda-Chuva, Adefip (Associação dos Deficientes Físicos) e Verde Carinho, de Poços de Caldas; EMEB José Álvares Canha e Lar dos Idosos, de Divinolândia (SP) e Escola Estadual Souza Novais, de Caldas (MG). Além do trabalho voluntário, a instituição beneficiada com o ACTION recebe a doação de R$ 10 mil, recursos do Instituto Alcoa, para ser investido em melhorias para os atendidos.

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Fotos e informações: Assessoria de Imprensa ALCOA