Plenária Municipal do Parlamento Jovem 2022 tem como tema : Saúde mental do jovem

Nesta quinta-feira, 7 de julho, acontece a Plenária Municipal do Parlamento Jovem 2022 com o tema “Saúde mental do jovem”. O momento é destinado à discussão e votação das propostas que serão levadas à plenária regional, que neste ano acontece em Ouro Fino