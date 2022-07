Câmara realiza entrega de Moção de Aplausos a diversas pessoas da comunidade

A 12ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores foi marcada pela aprovação de diversas moções de aplausos a andradenses que vêm se destacando em suas áreas de atuação. Um deles é o engenheiro agrônomo e consultor do Sindicato Rural de Andradas, Rafael Alberto Souza e Silva, indicado pela vereadora Rozilda de Campos Conti

Ele é o responsável pelo desenvolvimento do projeto “Mapa dos Sabores” que apresenta a qualificação dos cafés produzidos em cada bairro da zona rural de Andradas. O trabalho já foi publicado em cinco países e leva o nome de Andradas e do Sul de Minas para o mundo.

Para falar sobre o trabalho a presidente da Acira/CDL Andradas, Rosana Fraga, participou da sessão. “O que nós temos aqui em Andradas é resultado da luta das pessoas que aqui estão, que trabalham, acreditam e se jogam nos seus sonhos. E essa é a história do Rafael. Eu agradeço a Deus por ele ter idealizado esse projeto, que Deus o retribua com muitos outros que ele e Andradas merecem. E o seu nome estará escrito na história de Andradas. Além disso, quero salientar que a nossa cidade foi uma das cinco cidades escolhidas para participar do projeto Del Turismo, através da Federaminas, Associação Comercial e Prefeitura Municipal. Com isso podemos encurtar os nossos caminhos para o desenvolvimento do turismo em nosso município”.

Representando a Loja Macônica Fraternidade Andradense, da qual o engenheiro é membro, José Adelmo Bassi enalteceu o trabalho e o reconhecimento da Câmara. “Temos o orgulho da missão do Rafael em deixar tal legado de sua importância mostrando a várias gerações vindouras seu amor a Andradas e ao homem do campo. Andradas te agradece, Rafael”.

O engenheiro agrônomo contou um pouco sobre o desenvolvimento do projeto “Mapa dos Sabores”. “Apesar de estar sendo feita em meu nome, essa homenagem representa os cafeicultores de Andradas, desde as primeiras mudas que chegaram aqui em 1836, através de Gabriel de Oliveira, no bairro dos Lobos. A cafeicultura sempre foi um pilar da cidade. Esse projeto começou com o sonho de uma pessoa muito importante na minha vida, que foi um grande mestre, chamado Ricardo Sasseron. E nesse projeto nós conectamos qualidade do café, história das pessoas, a nossa cidade e o nosso potencial turístico. Com isso, valorizamos o passado, o presente, mas principalmente, criar um futuro diferente onde Andradas, o nosso povo e os nossos cafeicultores sejam valorizados que é o que eles merecem”.

Em parceria com a Universidade de Erasmus em Rotterdam na Holanda, Andradas possui um site próprio para contar toda história dos cafés especiais e da importância dessa produção no município.

Coordenador de Esportes e Lazer, Fabiano Sulato

Indicado pelo vereador Luiz Benedito Raimundo, o coordenador da Seção de Esportes e Lazer, Fabiano Sulato também recebeu Moção de Aplausos pelos trabalhos que vem realizando com a organização de campeonatos e outros eventos voltados à promoção e incentivo da prática esportiva em Andradas. Sulato esteve presente na sessão acompanhado do pai Leonildo Sulato, esposa Tatiana de Fátima Silva Sulato e dos filhos Pedro Fabiano e Raphael Sulato.

Durante a mesma sessão foram aprovadas as Moções de Aplausos para a assistente social Élita Delmoro, por indicação do presidente da Câmara Gustavo Xavier; para as jovens escolhidas para compor a Corte do Vinho da 55º Festa do Vinho, a Rainha Giovana Maria Fraga de Lima, a 1ª Princesa Graziela Cristina Ramos Sousa e a 2ª Princesa Beatriz Pereira Cacco, e para a Rainha Lesda Sousa que representou Andradas entre os anos de 2019 e 2022, por indicação do vereador Vinícius Teixeira; e ao Colégio Junqueira, aos atletas e ao professor Michael Machado dos Santos pela pela conquista da medalha de bronze na etapa Regional dos JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais), realizados em Extrema, entre os dias 27/06 e 02/07/2022, nas modalidades de Handebol masculino e feminino.

A Moção de Aplauso é um instrumento de reconhecimento e estímulo a pessoas ou instituições que contribuem, seja de forma profissional ou voluntária, como forma de reconhecer e homenagear este trabalho, valorizando suas ações e a diferença que elas fazem no desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade.

Fotos e informações: Câmara Municipal de Andradas