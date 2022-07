Programa Andradas Juro Zero injeta mais de R$ 1,5 milhão na economia local

Geração de emprego e renda. Esse é o principal objetivo do Programa Andradas Juro Zero, implantado pela gestão da Prefeita Margot Pioli no final do último ano, destinado para empresas e profissionais do munícipio, como uma das formas de enfrentamento da pandemia.

Com a conclusão do projeto, mais de 100 microempreendedores individuais, microempresários e autônomos, de vários segmentos, foram beneficiados, uma injeção superior a R$ 1,5 milhão na economia andradense.

“Diante das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, como o fechamento dos comércios para evitar a circulação do vírus, muitos empresários tiveram que se reinventar para manter as portas abertas. Diante disso, o Andradas Juro Zero foi a resposta da nossa gestão para auxiliar o empreendedor andradense na retomada da sua atividade econômica e o município continuar se desenvolvendo”, ressalta a Prefeita Margot Pioli.

Tratou-se do maior programa de subvenção financeira voltada ao empreendedor andradense, com juros subsidiados pela Administração, visando alavancar o desenvolvimento da atividade econômica. Foram disponibilizadas linhas de crédito de até R$ 15 mil para microempreendedores individuais, microempresários e autônomos, de vários segmentos.

O pagamento será realizado em até 36 parcelas com carência de até 6 meses para o início de liquidação da dívida. Os juros dessa iniciativa serão pagos pela Prefeitura, proporcionando a possibilidade dos contemplados se reerguerem.

Foto e informações: Prefeitura de Andradas