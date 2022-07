10 de julho é dia da pizza

Não há quem resista a uma massa levinha, de sabor suave, incrementada com diversos tipos de recheios. A história da pizza é cheia de mistérios, acredita-se que tudo começou há pelo menos 6 mil anos com os egípcios e hebreus. Esses povos foram os primeiros a misturar farinha e água, fazendo algo semelhante ao pão sírio, para pizza que conhecemos hoje, o mérito é para os italianos, no Brasil chegou junto com os imigrantes. Um dos pratos mais queridinhos do mundo faz aniversário neste domingo, 10 de julho é o dia da pizza.