Cartório eleitoral divulga os nomes dos mesários para eleição em Andradas e Ibitiura

O Cartório Eleitoral fez a divulgação do edital que traz os nomes das pessoas que irão atuar nas eleições em outubro. Confira o documento:
O Doutor EDUARDO SOARES DE ARAÚJO, MM. Juiz da 13ª Zona Eleitoral do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Andradas, no uso de suas atribuições e na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, em especial aos partidos políticos e federações de partidos, que, por este Juízo, foram nomeados os mesários que constituirão as Mesas Receptoras de Votos desta 13ª Zona Eleitoral, nas Eleições Gerais de 2022, em conformidade com o art. 120 do Código Eleitoral e arts. 5º ao 13 da Resolução TSE nº 23.669 / 2021, nas pessoas das cidadãs e dos cidadãos abaixo relacionados, com os respectivos números de título de eleitor, obedecendo-se à seguinte ordem: Presidente, 1º Mesário/1ª Mesária, 2º Mesário/2ª Mesária e secretário / Secretária.
Tais membros deverão estar presentes nos locais mencionados, sob as penas da lei, às 7 (sete) horas do dia 2 de outubro de 2022, em primeiro turno, e do dia 30 de outubro de 2022, em segundo turno, se houver. Deverão, também, realizar treinamento, mediante o Aplicativo “Mesário”, a partir do dia 5 de agosto de 2022.
ANDRADAS
Seção 01 – ASSISTÊNCIA SOCIAL Pe. JOÃO MARTINHO – ASPMA
Presidente 195636360281 RAFAEL DE LIMA SANTOS
1º Mesário 208455660230 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA
2ª Mesária 080698690370 LUCIANA APARECIDA CANDIDO
Secretário 211887600299 CARLOS ALBERTO PIERONI JUNIOR
Seção 02 – ASSISTÊNCIA SOCIAL Pe. JOÃO MARTINHO – ASPMA
Presidente 153918870205 RODRIGO CLAUDINO DE CASTRO
1ª Mesária 108881870230 ANA AMELIA LUCATELLI
2 ª Mesária 205114560230 RAFAELA DIOGO BERGAMIN
Secretária 217901590205 ISABELA TEIXEIRA TORRES
Seção 03 – ESCOLA ESTADUAL PROF. EDMUNDO VIEIRA
Presidente 175912940272 ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS
1ª Mesária 151572510281 LILIANE SCANAVACHI DE MEDEIROS
2º Mesário 208455680205 LUCAS MORETI ROSA
Secretário 043584530159 NATANAEL VITAL DE OLIVEIRA
Seção 04 – ESCOLA ESTADUAL PROF. EDMUNDO VIEIRA
Presidente 079789310256 SÍLVIA HELENA PASTRE
1º Mesário 174123760213 JORGE LUIZ ALVES JÚNIOR
2º Mesário 188139470281 DANILO HENRIQUE BARREIRO
Secretária 130545880213 ELIZABETE APARECIDA DE ABREU BRITO
Seção 05 – ESCOLA ESTADUAL PROF. EDMUNDO VIEIRA
Presidente 205117640230 FRANCIANE CARDOSO FERREIRA
1º Mesário 093291790256 JOSE CARLOS DE MORAIS
2ª Mesária 102346900299 ANDREA VILAS BOAS DE OLIVEIRA
Secretária 226115980248 HELENA SANTANA SILVEIRA
Seção 06 – ESCOLA ESTADUAL PROF. EDMUNDO VIEIRA
Presidente 105367580230 RICARDO MARCON
1ª Mesária 199150780281 JAQUELINE APARECIDA SELEGATTO
2º Mesário 125177620230 FÁBIO LUIS ANSANI
Secretária 208458960248 CAMILA SILVA TEIXEIRA
Seção 07 – ESCOLA ESTADUAL PROF. EDMUNDO VIEIRA
Presidente 105367160281 RENATO ROSA PINTO
1º Mesário 151715040213 ANDERSON DE SOUZA BRAZ
2ª Mesária 199148610299 BRUNA ARF
Secretária 223874810272 KAMILLY RIBEIRO DA SILVA
Seção 08 – ESCOLA ESTADUAL PROF. EDMUNDO VIEIRA
Presidente 003885530248 AMARILDO GUIMARÃES ROSA
1º Mesário 151724580205 RODRIGO RIBEIRO BENSI
2º Mesário 179266680230 DEIVIDSON ANTONIO DE MORAES
Secretário 217899640213 DOUGLAS FELIPE FERREIRA
Seção 09 – ESCOLA ESTADUAL PROF. EDMUNDO VIEIRA
Presidente 130540510205 ALESSANDRO MILAN
1º Mesário 183491170230 JONATHAN DE OLIVEIRA
2ª Mesária 130537230230 LAURA CAROLINA SANTIAGO COELHO
Secretária 214981780299 JULIA SASSERON AGOSTINHO
Seção 10 – ESCOLA ESTADUAL PROF. EDMUNDO VIEIRA
Presidente 125184340248 RICARDO SANCHIOLI
1º Mesário 188139430256 LUIZ GUILHERME DA COSTA
2ª Mesária 202496190281 ARIADNY VILELA BENSI
Secretária 140388150205 RITA APARECIDA BARBOSA
Seção 11 – ESCOLA ESTADUAL PROF. EDMUNDO VIEIRA
Presidente 205112500213 LETICIA TREVISAN FERRAZ
1ª Mesária 214984650264 VIVIAM CECILIA DOS REIS
2º Mesário 217900870299 IGOR CLAUDIO PEIXOTO
Secretária 140388880256 MÔNICA FERREIRA COSTA DA SILVA
Seção 12 – ESCOLA ESTADUAL PROF. EDMUNDO VIEIRA
Presidente 130536190299 PEDRO HENRIQUE SECCO DE OLIVEIRA
1ª Mesária 183488200221 JESSICA DE OLIVEIRA RAMOS
2ª Mesária 179267490230 THAYANA HELENA TURGANTE DA ROSA
Secretário 214984110272 WILLIAM GABRIEL SANTOS PEREIRA
Seção 13 – LAR DA CRIANÇA ANDRADENSE
Presidente 130540820205 DULCEMARA APARECIDA FERREIRA BORGES
1ª Mesária 159232870221 DRYELLE CRISTINA FERNANDES
2ª Mesária 179269040264 KAMILA CAMARGO GIARETTA FRIZO
Secretário 205117300299 JEFERSON MATHEUS MARQUES
Seção 14 – LAR DA CRIANÇA ANDRADENSE
Presidente 183491350213 RAFAEL LUIZ BASSO
1ª Mesária 151720450221 JULIANA DOS REIS FERNANDES
2º Mesário 205118160205 ELIABE JOSUE SILVA ROCHA
Secretária 211889020248 ALINE CRISTINA DOS SANTOS
Seção 15 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente 179266270264 REGIANE AMABILEY QUIARATO ROCHA
1º Mesário 151724890205 ANDERSON JÚNIOR ALVES
2ª Mesária 214986180272 LARISSA DE LIMA DIOGO
Secretário 174123340256 CARLOS EDUARDO TAGLIOLI DA SILVA
Seção 16 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente 130531550230 LAUDELINA APARECIDA BARALDI
1ª Mesária 188137010272 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA
2ª Mesária 188137060281 ALINE CRISTINA DEL’COL
Secretário 017092532119 JOSE CARLOS SANTANA SANTOS
Seção 17 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente 140401540272 EDERSON VICENTIN
1º Mesário 185688070213 VICTOR PONTES BARBERIS
2ª Mesária 130536860256 FERNANDA DE CASSIA CHAVARI
Secretária 202494440264 ALINE BRITO DE CARVALHO
Seção 18 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente 175914680213 FELIPE CARVALHO ALVES DOS SANTOS
1º Mesário 130534260299 FLÁVIO LEONIDIO TOFOLI DA SILVA
2ª Mesária 105370350256 ADRIANA APARECIDA MARQUES TEIXEIRA
Secretária 208455580221 NAIANY CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Seção 19 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente 199150580230 GUILHERME MOIA DE LIMA
1ª Mesária 211887300272 RAFAELA PONTES VINCE
2ª Mesária 159621940213 VANESSA DE SOUZA DA SILVA
Secretária 125176870221 MARIA HELENA TURGANTE MARTINELLI
Seção 20 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente 038727241023 GILBERG VIEIRA DA SILVA
1º Mesário 180104330213 LELIS AUGUSTO DIAS
2ª Mesária 105373850213 JOELMA BARBOSA DE CARVALHO
Secretária 221618410248 MARCELA FERRAREZI BARBI
Seção 21 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente 140398370264 VANESSA APARECIDA GARCIA
1ª Mesária 185685990248 FRANCIELE MARTINS BELIZÁRIO
2ª Mesária 164287650256 SAMANTA TREVISAN
Secretário 205113290205 VLADIMIR MANOEL PADUA DA COSTA
Seção 22 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente 151716540248 EDSON RIBEIRO
1ª Mesária 151715250248 LAUDEMILA HELENA BARALDI
2º Mesário 199146630221 LUCAS FERNANDO DE FARIA
Secretária 179266070213 KÉRIMA THAÍS ROSSI
Seção 23 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente 140399690213 JOSÉ RODRIGO CUSTODIO
1º Mesário 130543280248 JOSÉ JADIR RAMOS
2ª Mesária 199149310230 MARINA LINO DA SILVA
Secretária 226109460213 VITORIA ANTONIA BORGES CORREA
Seção 24 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente 125183720213 JOÃO GUILHERME JUSTO
1ª Mesária 140405560299 MARIANA PIO CUSTÓDIO
2ª Mesária 205113620213 MARIA CLARA BARBOSA
Secretário 208456460256 JHONNY EMERENCIANO DA CONCEIÇÃO
Seção 25 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente 195635620213 THAÍS FERNANDA TORRES GRAZIANI
1ª Mesária 214981100205 MARIA CLARA MILAN BASSO
2ª Mesária 128300890221 LILIANE MARIA BORGES
Secretário 183492740299 WESLEY CARLOS NORONHA MARQUES
Seção 26 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente 193020660213 DANIEL CALDAS FERREIRA
1ª Mesária 164289130256 HELENA CAROLINA TREVISAN LANDEOSI
2ª Mesária 202494230230 JESSICA FERNANDA MOREIRA
Secretária 217904830213 ANA CAROLINA TORRES
Seção 27 – ESCOLA ESTADUAL DR. ALCIDES MOSCONI
Presidente 084681530256 PAULO CÉSAR PEREIRA
1ª Mesária 185688490272 MAIARA PAULA VILELA
2ª Mesária 140399480281 ADRIANA GUEDES VALLIM
Secretária 151719570281 MICHELLE JULIANA MOREIRA PEREIRA
Seção 28 – ESCOLA ESTADUAL DR. ALCIDES MOSCONI
Presidente 192474120205 DANIELLE DO NASCIMENTO PRADO
1º Mesário 179270210248 BRUNO DE OLIVEIRA CESPEDES
2ª Mesária 202493390230 RAFAELA APARECIDA DE ANDRADE
Secretária 119705240299 ALEXANDRA CAETANO DE OLIVERA
Seção 29 – ESCOLA ESTADUAL DR. ALCIDES MOSCONI
Presidente 130534150230 ANDRÉ LUÍS PASTRE
1ª Mesária 205115470213 GIULIA NAYRA CANDIDO
2ª Mesária 205112680248 JOICE MORAIS DA SILVA
Secretário 199149270256 ELVIS ANTONIO OTOBONI ROSA
Seção 30 – ESCOLA ESTADUAL DR. ALCIDES MOSCONI
Presidente 151724380256 CRISTIANO APARECIDO RANZANI FERRAZ
1º Mesário 179268940256 GIOVANE BELLOTO CAMPESI
2ª Mesária 214984410299 LESDA MUNIKY SOUSA PRESTI
Secretário 211885370213 ALBERTO CAMARGO BARBOSA
Seção 31 – ESCOLA ESTADUAL DR. ALCIDES MOSCONI
Presidente 105362290281 ANGÉLICA BORDIGONE ANDRIAN
1ª Mesária 125175450213 WANDELÍ FÁTIMA DA SILVA
2º Mesário 208459280264 CARLOS EDUARDO LUCIO
Secretária 223870390213 BRUNA CRISTINA DA SILVA
Seção 32 – ESCOLA ESTADUAL DR. ALCIDES MOSCONI
Presidente 054785160221 JOSÉ CARLOS OSMINDO DE SOUSA
1ª Mesária 208457900299 JÉSSICA CONSTANTINO
2º Mesário 140398600213 ADRIANO ROBERTO DA SILVA
Secretária 093298520281 VANDERLÉIA AURELIANO
Seção 33 – ESCOLA ESTADUAL CEL. JOÃO MOSCONI
Presidente 199151920205 GUILHERME ENRIQUE DA SILVA MAXIMIANO
1º Mesário 003878840281 ELIVALDO DE PONTES
2ª Mesária 179267200256 MICHELLE MILENE RODRIGUES OLIVEIRA
Secretário 226107540205 DAVI CARVALHO EVARISTO
Seção 34 – ESCOLA ESTADUAL CEL. JOÃO MOSCONI
Presidente 211887360264 LEONARDO TEMÍSTOCLES NOGUEIRA
1ª Mesária 211885850213 GABRIELLE CASSIA CARVALHO DOS SANTOS
2ª Mesária 223868140213 LAYNNA STHEFANI LEIVAS DE GODOI
Secretário 003892140205 SANDRO ANTONIO ALBERGONI
Seção 35 – ESCOLA ESTADUAL CEL. JOÃO MOSCONI
Presidente 101679260221 ERICA LUCIA TEMÍSTOCLES NOGUEIRA
1ª Mesária 130545590272 JOSIANE GABRIELLA APARECIDA RAMOS
2ª Mesária 183487760213 ADRIANA BARBOSA
Secretária 205113900272 ISLAILA FERNANDA MUNIZ
Seção 36 – ESCOLA ESTADUAL CEL. JOÃO MOSCONI
Presidente 174122600281 DEISE TOGNOLO
1ª Mesária 068525870272 GERLY KELMA DE MELO VIANNA
2ª Mesária 188134710299 ALINE APARECIDA DA FONSECA
Secretária 183489560205 VIVIANE APARECIDA LUQUETA
Seção 37 – ESCOLA ESTADUAL CEL. JOÃO MOSCONI
Presidente 130535450213 EDUARDO HENRIQUE ABIB TEIXEIRA
1º Mesário 188140130213 GIAN MICHEL ESPERANÇA
2ª Mesária 202494720213 AMANDA MARQUES
Secretário 202494350272 EDUARDO HENRIQUE FERREIRA
Seção 38 – ESCOLA ESTADUAL CEL. JOÃO MOSCONI
Presidente 174122570281 JONATA FERNANDO CAETANO NUNES
1ª Mesária 275278170141 PATRICIA AGUILAR SANTIAGO DE SOUZA
2º Mesário 097740790299 DANIEL TEIXEIRA
Secretária 119705660248 MARCIA DE FATIMA GARCIA GALLEGO
Seção 39 – ESCOLA ESTADUAL CEL. JOÃO MOSCONI
Presidente 140403320299 ELIZABETE APARECIDA SALES
1ª Mesária 195640740281 THALITA TREVISAN MARCONDES
2ª Mesária 105290460272 MARILDA SILVA DE BEM
Secretário 221622380213 MARCOS DANIEL BELLOTTI
Seção 40 – ESCOLA ESTADUAL CEL. JOÃO MOSCONI
Presidente 188139380299 LUCAS SOARES
1º Mesário 239429250175 EDUARDO PELLA DA COSTA
2ª Mesária 119703750213 SONIA MARIA PASTRE DE CARVALHO
Secretário 097739480213 LUIZ GONZAGA DOS REIS
Seção 41 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO FIRMINO DE SOUZA MARQUES – DISTRITO DO
CAMPESTRINHO
Presidente 100758900281 RÚBIA CRISTINA DE MELO
1ª Mesária 208458900256 FABIANA DE OLIVEIRA DE LIMA
2º Mesário 151720510272 CIRINEU JUNIOR DE LIMA
Secretária 199150670221 ISABELA EDUARDA DE MORAIS MARQUES
Seção 42 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO FIRMINO DE SOUZA MARQUES – DISTRITO DO
CAMPESTRINHO
Presidente 159621490264 FÁBIO DONIZETI ALVES
1ª Mesária 159616230299 JANAINA CROCICHIA DE FREITAS SOUSA
2ª Mesária 105365170230 ELIANA PITARELO DE LIMA
Secretária 193617700264 PRISCILA TERESINHA BARCANTE
Seção 43 – ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA VILELA PEÇANHA – DISTRITO DE GRAMÍNEA
Presidente 119704430299 CLÁUDIO ROBERTO DE PAULA
1ª Mesária 199148000272 ALINE DE ALENCAR ROSA
2ª Mesária 377312990116 FLAVIA DE ALMEIDA FERREIRA MASCARELI
Secretária 133060930248 GIOVANA GABRIEL DE MELO TOFOLI
Seção 44 – ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA VILELA PEÇANHA – DISTRITO DE GRAMÍNEA
Presidente 130533060281 IVANI CRISTINA RAGUZA
1ª Mesária 202497570272 DAIANE CELEGATI
2ª Mesária 175915910213 ÉLIDA ANTONIO
Secretária 151722050264 MARCELLA CRISTINA MINARBINI
Seção 51 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO FIRMINO DE SOUZA MARQUES – DISTRITO DO
CAMPESTRINHO
Presidente 130543180272 FABIO SOARES MOREIRA
1ª Mesária 105370620221 CLELIA MARQUES BARSANTE
2ª Mesária 192473600230 THIARA APARECIDA DE LIMA
Secretária 140394130230 TATIANA APARECIDA DE LIMA
Seção 52 – ASSISTÊNCIA SOCIAL PE. JOÃO MARTINHO – ASPMA
Presidente 090796420205 LUCIANO CAMPESE
1º Mesário 214981910264 JOÃO PAULO TEIXEIRA
2º Mesário 090796940221 DRALZO ALBERTIN
Secretária 223873790299 MARIA EDUARDA VIEIRA GONÇALVES
Seção 53 – ESCOLA ESTADUAL DR. ALCIDES MOSCONI
Presidente 159619240264 GUILHERME GARCIA DE LIMA
1ª Mesária 070104810264 ROSIMEIRE SILVERIO
2ª Mesária 223865550299 ANA CAROLINA ALVES MOREIRA
Secretária 223866250230 ISADORA DE PONTES ANDRIAN
Seção 54 – LAR DA CRIANÇA ANDRADENSE
Presidente 002559960205 MARIA CECILIA BIAJONI LOPES
1ª Mesária 140394260256 JAQUELINE DAINEZI SOARES
2º Mesário 205113300230 RAFAEL ANASTACIO FELIPE
Secretária 208459860230 SABRINA DE CASSIA FRIZO
Seção 56 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente 159623610281 KAREN MARIA CAMARGO LADISLAU
1º Mesário 143120670213 FERNANDO LEMOS TAVARES
2ª Mesária 202495920221 CAMILA DE MELO DELCOL
Secretária 019102810205 SANDRA APARECIDA DAS GRAÇAS SERAPIÃO
Seção 57 – ESCOLA ESTADUAL CEL. JOÃO MOSCONI
Presidente 093295570205 OLÍMPIO ROBERTO VIEIRA DA SILVA
1ª Mesária 185689520230 SARAH CRISTINA CAETANO NUNES
2º Mesário 195636690248 JORGE ALBERTO DE PAULA
Secretária 140396330213 EDANIZ FERNANDA BASSO
Seção 58 – ESCOLA ESTADUAL PROF. EDMUNDO VIEIRA
Presidente 130544920221 LUCYMARA ROSSI
1ª Mesária 102344440221 DULCINEIA CAMPESE RIBEIRO
2º Mesário 194099490213 LUIS GUSTAVO FREITAS DIAS
Secretária 192474280264 XEILIANE DOS SANTOS SILVA
Seção 59 – ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA VILELA PEÇANHA – DISTRITO DE GRAMÍNEA
Presidente 130530730256 RICARDO PASTRE
1ª Mesária 199149930230 FLAVIANE DE FATIMA DA SILVA PEREIRA
2ª Mesária 151710650213 ANDREIA KARINA GESSONI NOGARA
Secretário 409233010132 JOÃO MARCOS DE CARVALHO CACCO
Seção 60 – ESCOLA ESTADUAL PROF. EDMUNDO VIEIRA
Presidente 105373940205 RENATO DOS SANTOS
1º Mesário 151719670256 PAULO ALBERTO PÁDUA DOS SANTOS
2ª Mesária 105368460264 ANA MARIA BULLA
Secretária 119704830281 ANDREIA APARECIDA CORO
Seção 61 – ESCOLA ESTADUAL DR. ALCIDES MOSCONI
Presidente 130537660272 RODRIGO CÉZAR BIBIANO
1º Mesário 140389750205 RENATO GUIDO
2ª Mesária 102347700213 CRISTIANE MUTERLE RIBEIRO
Secretária 205114260213 BARBARA GALHARDO ROVARON
Seção 62 – PAVILHÃO DO VINHO
Presidente 175912130213 JUSSARA APARECIDA MARTINS CARLIN
1º Mesário 119699000213 LUCIMAR DONIZETE GABRIEL
2ª Mesária 199149250299 BIANCA CASSELLA MARCONDES
Secretária 205115090281 ISABELI DE LIMA
Seção 63 – ESCOLA MUNICIPAL PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA
Presidente 202496090213 JULIA MIRIAM ALVES DE SIQUEIRA
1º Mesário 185685530264 JOÃO GUILHERME BARBOSA
2ª Mesária 217900890256 JOSIELLE DA SILVA BOTELHO
Secretária 185685370248 MICHELE THEODORO
Seção 64 – APAE
Presidente 188139540213 JOÃO GUILHERME DE CARVALHO TREVISAN
1º Mesário 199146480299 OTÁVIO ALBERTIN
2ª Mesária 377713320159 KARINA CRISTIANE DA SILVA PAN
Secretária 125177950205 ELIANA DONIZETI ESPERANÇA
Seção 65 – ESCOLA ESTADUAL DANIEL RIBEIRO MOGGI
Presidente 119705160281 ROSÂNGELA APARECIDA TEODORO DA COSTA
1ª Mesária 130544460299 ELAINE VIANI DE OLIVEIRA
2º Mesário 205115920264 ELVIS SALVI DA SILVA
Secretária 159624230213 MONICA REGINA NARCISO BOTELHO
Seção 66 – ESCOLA MUNICIPAL PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA
Presidente 130532400213 MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
1ª Mesária 003878590272 IRANI RISSO
2ª Mesária 192478960264 ANA LUISA DOS SANTOS
Secretária 130545790213 APARECIDA DE FÁTIMA DIAS
Seção 67 – PAVILHÃO DO VINHO
Presidente 183489180272 LUCAS BARBOSA REIS
1ª Mesária 140402310248 AMANDA SELEGATO LOBO VICENTIN
2ª Mesária 217901160264 HELENA ARF
Secretário 127590180281 NEY DOS SANTOS BARBOSA
Seção 68 – LAR DA CRIANÇA ANDRADENSE
Presidente 208456010256 MARIANI DE SOUZA BALDUCI
1ª Mesária 211886080248 BRUNA GONÇALVES DOS SANTOS
2º Mesário 202496480213 NATAN HENRIQUE ANSANI
Secretário 208460940221 HENRIQUE FERREIRA ANTONIO
Seção 69 – ESCOLA ESTADUAL DANIEL RIBEIRO MOGGI
Presidente 125179370256 SÉRGIO RIGOBELE
1ª Mesária 151720690205 LUANA DE CASSIA MARTINS
2ª Mesária 208456540264 BRUNA HELENA STIVALE
Secretária 229453800256 LARISSA VITORIA FERREIRA CUNHA
Seção 70 – GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES
Presidente 202496890299 BRUNA ESPERANÇA ANDRADE
1ª Mesária 179266500213 JOSIANE CRISTINA DE SOUZA VICENTIN
2ª Mesária 164288220281 MÍRIAM DE CÁSSIA RIGONI
Secretária 429848910191 BIANCA GALLIGANI DE OLIVEIRA
Seções 71 – ESCOLA MUNICIPAL PRÉ CARACOLZINHO
Presidente 159621590230 HELOÁ THAÍS VENTURELLI TEIXEIRA ZÉTULA
1ª Mesária 130386860230 LUCIENY APARECIDA MELO SASSERON
2ª Mesária 183489570281 VANIZE APARECIDA LUQUETA
Secretária 102350400206 AURORA REGINA FERNANDES
Seção 72 – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS VILAS EUCLIDES E BOTELHO
Presidente 140398420221 ADRIANA BRALIA MONTEIRO SIMÃO
1ª Mesária 164290100299 ALINE ANGÉLICA DE CARVALHO
2º Mesário 199146290221 SILAS MARQUES DE SOUZA TIMPORINI
Secretária 183492110213 ANA CLÁUDIA DA SILVA
Seção 73 – TEATRO MUNICIPAL
Presidente 140399200281 LUIZ FERNANDO DE LIMA
1ª Mesária 192476400281 MAYARA FERNANDA VIEIRA BRESSANIN
2ª Mesária 199146740281 ANA CAROLINA SILVERIO
Secretária 221620420272 DEBORA PEREIRA FERREIRA
Seção 75 – ESCOLA MUNICIPAL PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA
Presidente 188139390272 JÉSSICA DANIANNY CARVALHO
1º Mesário 195641050213 JOÃO RICARDO FERNANDES CHAVARI
2ª Mesária 159622470264 FLÁVIA APARECIDA DA SILVA
Secretário 205113820264 LUIZ OTAVIO ZANATA
Seção 76 – APAE
Presidente 205114880213 RUYDINEY DE ALMEIDA PENICHE
1ª Mesária 188136660256 ANA CLÁUDIA DE PAULA
2ª Mesária 214985470248 MARCELO AUGUSTO DE MAGALHÃES
Secretária 211888260256 JANAINA BEL FERNANDES
Seção 77 – PAVILHÃO DO VINHO
Presidente 119705100299 FRANCISCO ALVES DA SILVA JÚNIOR
1ª Mesária 199150790264 PAULA CRISTINA PACHIEGA DA GAMA SALES
2º Mesário 188137130213 ADRIANO JANUÁRIO DE FREITAS
Secretária 226115260272 VITORIA CAROLINE VIANA OLIVEIRA
Seção 78 – GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES
Presidente 151715520213 ANA CLÁUDIA MATOS CARVALHO
1ª Mesária 151721540281 LEANDRA APARECIDA MACEDO
2ª Mesária 205115620248 LUANA CRISTINA ROSSI
Secretário 223871520248 MARIA EDUARDA ROTELI CARLIN
Seção 79 – TEATRO MUNICIPAL
Presidente 205115930248 KAHLIL SANTIAGO CALDAS COELHO SOUZA
1ª Mesária 192474210299 ROBERTA HELENA RIBEIRO
2º Mesário 217902010248 VITOR RISSO SCHIMIDT DE OLIVEIRA
Secretária 211883530213 IARA CRISTINA DE PAULA
Seção 80 – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS VILAS EUCLIDES E BOTELHO
Presidente 105368920205 MARLI DE ANDRADE
1º Mesário 199147690281 DANIEL GONZAGA DA SILVA
2ª Mesária 195638040221 ANA LUIZA DE BARROS LIMA
Secretário 183491450299 MARCELO HENRIQUE BARBOSA
Seção 82 – ESCOLA MUNICIPAL PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA
Presidente 185689300221 ADRIANA DE OLIVEIRA FONSECA TEIXEIRA
1º Mesário 214981770213 MARCELO EDUARDO RAMOS BARBOSA
2º Mesário 221622990230 VINICIUS RISSO SCHIMIDT DE OLIVEIRA
Secretária 130546640205 EUGÊNIA AUGUSTA RODRIGUES
Seção 83 – ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISAN
Presidente 130533360205 DELVO LUIZ DE OLIVEIRA GARANHANI
1ª Mesária 102348210299 GILZA MORAES BENZI
2ª Mesária 225792430159 ELIETE MIRANDA DO PRADO
Secretária 202496400264 LARISSA DE OLIVEIRA BARBOSA
Seção 84 – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALFA
Presidente 188138170205 BRUNA DA SILVA PAN
1º Mesário 179268890299 BRUNO PASTRE MAXIMO
2º Mesário 159620380248 JONATAS FERRAZ LUCIANO
Secretário 174122040272 ANDERSON AUGUSTO CANDIDO
Seção 85 – SINDICATO DOS CERAMISTAS
Presidente 174121980299 HUGO LEONARDO RIBEIRO CALDAS
1ª Mesária 221619470205 POLYANA BORBA COUTO
2ª Mesária 159624280221 SILVIA HELENA RAMOS DE LIMA DARE
Secretária 174119710221 RAPHAELA CAROLAYNE DINIZ
Seção 86 – ASSISTÊNCIA SOCIAL PE. JOÃO MARTINHO – ASPMA
Presidente 105798270248 RENATO FRANCO DE SOUSA
1ª Mesária 067789240221 HELENA MARIA DE SOUZA
2ª Mesária 202496440299 ISADORA CAMARGO GIARETTA
Secretária 217901670213 SABRINA OLIVEIRA
Seção 87 – ESCOLA MUNICIPAL PRÉ CARACOLZINHO
Presidente 140395810248 CARLOS ALBERTO MACHADO
1ª Mesária 208455270221 TAMIRIS BARBOSA REIS
2º Mesário 202496390221 LUIZ FELIPE FERREIRA
Secretária 221623650256 VANESSA JOANA DE SOUSA BRITO
Seção 88 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ SASSERON
Presidente 208458550272 BARBARA MARCONDES DOS REIS
1ª Mesária 202495710205 ANDRESSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
2º Mesário 208456350205 MARCIO DA SILVA FILHO
Secretário 192477080213 MARIANE DE CÁSSIA DE PAULA CAETANO
Seção 89 – ESCOLA ESTADUAL DANIEL RIBEIRO MOGGI
Presidente 164286420205 GUSTAVO HENRIQUE DIOGO
1ª Mesária 105374460264 RITA DE CASSIA DOS SANTOS
2º Mesário 423753520159 JONATAS APARECIDO MARTINS CALDAS
Secretário 159619920213 LEANDRO FERRAZ SILVÉRIO
Seção 90 – ASSISTÊNCIA SOCIAL PE. JOÃO MARTINHO – ASPMA
Presidente 183488630264 KARINA DIOGO BARBOSA
1ª Mesária 205115430281 ANA PAULA CALDAS
2º Mesário 202497030281 LEONARDO DE SOUZA SILVA
Secretária 199149150213 DRIELLI TEREZA DOS REIS
Seções 92/170 – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALFA
Presidente 195636950230 MARCO ANTÔNIO FERRAZ REIS JÚNIOR
1º Mesário 175916660272 MATHEUS LINCON VALIM
2º Mesário 151720070205 DANIEL PONTES BARBERIS
Secretário 159622280205 CARLOS EDUARDO DE SOUZA
Seção 93 – TEATRO MUNICIPAL
Presidente 199147040230 MESSIAS DIOGO GONÇALVES FILHO
1ª Mesária 199149320213 FRANCIENE APARECIDA DA SILVA
2ª Mesária 125175810272 ROBIANI LUCI DA ROSA AYRES
Secretária 175916850230 LEILA ROSA CASAROTTO
Seção 94 – ESCOLA MUNICIPAL PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA
Presidente 202499250213 KAUAN DE SOUSA GABRIEL
1ª Mesária 105363920281 ANDREIA DE CASSIA MIOLO DA SILVA
2º Mesário 205114720256 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS
Secretário 202498940281 WINDSOR BERTONES BARBOSA
Seção 95 – PAVILHÃO DO VINHO
Presidente 159621140230 ERIK ANTÔNIO BASSO
1ª Mesária 130535140213 FABIELE JULIANA ROTELI CARLIN
2ª Mesária 202497230221 JAQUELINE GUILHERME MOIA
Secretária 130535600256 ELAINE DELLA TESTA
Seção 96 – ESCOLA ESTADUAL PROF. EDMUNDO VIEIRA
Presidente 151717640281 CARLOS ROBERTO DE LIMA
1ª Mesária 221624380248 POLIANA DA SILVA RAMOS
2ª Mesária 214984290205 KEVELLYN VICTORIA MARQUES
Secretária 164286110205 PATRICIA JOSIELI FERRAZ
Seção 98 – ESCOLA MUNICIPAL FLORIZA MANIASSI TREVISZAN
Presidente 067793980230 SILVIA BELOTO
1º Mesário 151714960272 TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
2ª Mesária 226113060205 VITORIA DE FATIMA GARCIA GALLEGO
Secretário 221618760272 ISAMARA VIEIRA LIMA
Seção 99 – TEATRO MUNICIPAL
Presidente 211883950264 VINICIUS SILVA DRINGOLI
1ª Mesário 140390280264 FLAVIA DE CASSIA MARQUES
2º Mesário 234204250175 REGINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS
Secretária 174121790221 PATRICIA GARCIA DE SOUZA
Seção 100 – ESCOLA ESTADUAL DANIEL RIBEIRO MOGGI
Presidente 130542390230 RENATA FERRAZ NOGUEIRA
1ª Mesária 199146970272 DEBORA PONCIANO SANTIAGO
2º Mesário 202498690272 ALEX MARTINS CANDIDO
Secretário 208458780264 BRUNO HENRIQUE BOTELHO
Seção 101 – APAE
Presidente 159622720272 FERNANDO CÉZAR DE MAGALHÃES
1ª Mesária 208458130213 ANA CAROLINA SILVA STIVANIN
2º Mesário 188136190230 MARCELO AUGUSTO LUCIANO
Secretária 208459940248 ANA CLEDJA DA SILVA SANTOS
Seção 102 – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS VILAS EUCLIDES E BOTELHO
Presidente 185689810272 ANA PAULA DA SILVA
1ª Mesária 151713460248 CLÁUDIA PEREZ CASSELLI
2º Mesário 205117310272 KAIQUE HENRIQUE DA ROCHA
Secretária 221624320256 ERICA MARIA VANZELA
Seção 103 – GINÁSIO POLIESPORTIVO RISOLETA NEVES
Presidente 140403940299 LÚCIO FELISBERTO DOS REIS
1º Mesário 195641120248 LEONARDO CESAR MARTINS
2ª Mesária 221618400264 ANA GABRIELI ALVES DOS SANTOS
Secretária 175912910221 BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO
Seção 104 – PAVILHÃO DO VINHO
Presidente 178539230167 JOEL DA ROCHA NOGUEIRA JUNIOR
1ª Mesária 183746840281 HELEN DE OLIVEIRA SILVA
2ª Mesária 130539020230 ELISANGELA CRISTINA DA SILVA
Secretária 202495090248 CAROLINA EMIDIO DA SILVA
Seção 163 – ESCOLA ESTADUAL DANIEL RIBEIRO MOGGI
Presidente 036135922755 FABIANO DE OLIVEIRA FONSECA
1° Mesário 185689840213 ARISTEU DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR
2ª Mesária 192476050205 LAIS APARECIDA ROSA
Secretário 205115440264 MATHEUS GUZZO MAGALHÃES
Seção 164 – ESCOLA MUNICIPAL PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA
Presidente 195636270299 JOÃO MARCOS MARQUES
1° Mesário 192476370281 WESLEY PIMENTEL
2ª Mesária 208457340281 TALITA DAIANA DA SILVA
Secretário 125179680256 MARCOS MOREIRA
Seção 166 – ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-CARACOLZINHO
Presidente 308636120116 EDNA APARECIDA CANDIDO MARCIANO
1º Mesário 038000421732 SERGIO DOS SANTOS SILVA
2º Mesário 159928150205 ADRIANO DOS REIS SOARES
Secretária 140402050256 RAQUEL NEVES
Seção 167 – TEATRO MUNICIPAL
Presidente 105372910299 ERIKA MONTEIRO FERREIRA SASSERON
1ª Mesária 164286160213 TATIANE SITTA DE AZEVEDO SOUSA
2ª Mesária 159621610256 VANESSA APARECIDA DA SILVA
Secretária 214986460221 VIVIANE PIMENTEL
Seção 168 – ESCOLA ESTADUAL DR. ALCIDES MOSCONI
Presidente 151716610272 TIAGO JORDÃO SILVA
1º Mesário 090795860256 PAULO SERGIO RIBEIRO
2ª Mesária 185689800299 JESSICA REGINA PASTRE
Secretário 231782130167 FABIO DE ASSIS NOGUEIRA LOPES DE CASTRO
IBITIÚRA DE MINAS
ESCOLA ESTADUAL CALIMÉRIA SILVEIRA
Seção 45
Presidente 097732960264 ISABEL DE CÁSSIA OLIVEIRA REIS
1ª Mesária 105369200299 LUCICLEIA DE PAULA RAIMUNDO SOUZA
2ª Mesário 188134960248 RAFAELA FLORENCIANO FERRAZ
Secretário 199146570281 LUCAS RISSATO CONSTANTINO
Seção 46
Presidente 211885000221 JANE HARUMI YAMAMOTO
1ª Mesária 102343970272 ELIANA LOPES CARLIN
2ª Mesária 125178880230 LAUDICEIA MONTEIRO DE SOUZA CARVALHO
Secretária 135021610281 MARIA NILZA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS
Seção 47
Presidente 130542790221 ELIAS DANIEL CAVALARI
1ª Mesária 076385200256 ENILDA CASSIA DE CARVALHO
2º Mesário 105373440230 RODRIGO MONTEIRO HULTADO
Secretária 185685720221 THAIS ALVES DE CARVALHO
Seção 48
Presidente 125175390264 MARIANE QUEMEL RAIMUNDO OLIVEIRA
1ª Mesária 119699060213 SIMONI DE MORAES VILELA
2ª Mesária 179266080205 GRAZIELI DE CÁSSIA SECO
Secretária 105836930213 SILVIA MARA FONSECA
Seção 49
Presidente 076384160213 MARIA RITA DIAS CARVALHO
1ª Mesária 179267750221 DEBORA MONTEIRO FLORENCIANO
2ª Mesária 097736780230 DULCINÉIA BARBOSA
Secretária 140390030213 LEILA DE CASSIA BORBA
Seção 50
Presidente 159624740264 JAQUELINE ALVES DE CARVALHO
1º Mesário 151715880221 ROBSON ROBERTO LOPES
2ª Mesária 140394940205 GEILSA DE CASSIA RAIMUNDO
Secretária 183489470213 FRANCIELE OLIVEIRA
Seção 55
Presidente 097737380213 SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR
1ª Mesária 140392430221 PRICILA MAGANHOTO DE CARVALHO LOPES
2ª Mesária 211885840230 SAMANTA DE OLIVEIRA VITAL
Secretária 127596570272 JOELMA DE CÁSSIA BARBOSA
Seção 74
Presidente 151716730213 LIVIA VILELA CREMONEZI BRIANEZI
1ª Mesária 084685440213 RENATA DE CARVALHO MONTEIRO
2ª Mesária 185685930256 LETÍCIA APARECIDA RISSATO
Secretário 130543550213 ROBERTO BRÁLIA
Seção 81
Presidente 097732830248 MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO
1ª Mesário 211884390213 DIANE BATISTA DE CARVALHO
2ª Mesário 188139910256 ALINE DE FATIMA VAZ
Secretária 211885540213 PALOMA FERREIRA RIBEIRO
Seção 91
Presidente 125175240281 JAQUELINE VALIM
1ª Mesária 125180500213 PATRICIA MAGANHOTO DE CARVALHO FERREIRA
2º Mesário 179267430248 FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Secretário 140393660281 ANDERSON DO NASCIMENTO SECO
Seção 97
Presidente 159617420213 RAPHAEL PAULO SECO
1º Mesário 199147990205 LUCAS COSTA CARVALHO
2ª Mesária 179267440221 GRAZIELA FERNANDA RAMOS
Secretária 226109280230 GISELLY OLIVEIRA BONINI
Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – de livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo. Por outro lado, o mesário que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral. E, para conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz Eleitoral expedir o presente edital, a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-MG, com encaminhamento de cópia, via WhatsApp, a todos os mesários nomeados, que, por sua vez, deverão manifestar ciência em até 3 (três) dias úteis após o recebimento, nos termos da Resolução TRE-MG nº 1.145/2020.
Dado e passado nesta Comarca de Andradas, aos 8 (oito) dias do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois). Eu, Vespasiano Vicentin Filho, Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, ora subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
EDUARDO SOARES DE ARAÚJO
Juiz Eleitoral – 13ª ZE/MG
Divulgação solicitada por 13ª ZE/MG