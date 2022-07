Cartório eleitoral divulga os nomes dos mesários para eleição em Andradas e Ibitiura

O Cartório Eleitoral fez a divulgação do edital que traz os nomes das pessoas que irão atuar nas eleições em outubro. Confira o documento:

O Doutor EDUARDO SOARES DE ARAÚJO, MM. Juiz da 13ª Zona Eleitoral do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Andradas, no uso de suas atribuições e na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, em especial aos partidos políticos e federações de partidos, que, por este Juízo, foram nomeados os mesários que constituirão as Mesas Receptoras de Votos desta 13ª Zona Eleitoral, nas Eleições Gerais de 2022, em conformidade com o art. 120 do Código Eleitoral e arts. 5º ao 13 da Resolução TSE nº 23.669 / 2021, nas pessoas das cidadãs e dos cidadãos abaixo relacionados, com os respectivos números de título de eleitor, obedecendo-se à seguinte ordem: Presidente, 1º Mesário/1ª Mesária, 2º Mesário/2ª Mesária e secretário / Secretária.

Tais membros deverão estar presentes nos locais mencionados, sob as penas da lei, às 7 (sete) horas do dia 2 de outubro de 2022, em primeiro turno, e do dia 30 de outubro de 2022, em segundo turno, se houver. Deverão, também, realizar treinamento, mediante o Aplicativo “Mesário”, a partir do dia 5 de agosto de 2022.

ANDRADAS

Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – de livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo. Por outro lado, o mesário que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral. E, para conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz Eleitoral expedir o presente edital, a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-MG, com encaminhamento de cópia, via WhatsApp, a todos os mesários nomeados, que, por sua vez, deverão manifestar ciência em até 3 (três) dias úteis após o recebimento, nos termos da Resolução TRE-MG nº 1.145/2020.

Dado e passado nesta Comarca de Andradas, aos 8 (oito) dias do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois). Eu, Vespasiano Vicentin Filho, Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, ora subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.

EDUARDO SOARES DE ARAÚJO

Juiz Eleitoral – 13ª ZE/MG

Divulgação solicitada por 13ª ZE/MG