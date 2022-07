Cartório eleitoral divulga os nomes dos mesários para eleição em Jacutinga e Albertina

O Cartório Eleitoral fez a divulgação do edital que traz os nomes das pessoas que irão atuar nas eleições em outubro. Confira o documento:

O Doutor EDUARDO SOARES DE ARAÚJO, MM. Juiz da 13ª Zona Eleitoral do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Andradas, no uso de suas atribuições e na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, em especial aos partidos políticos e federações de partidos, que, por este Juízo, foram nomeados os mesários que constituirão as Mesas Receptoras de Votos desta 13ª Zona Eleitoral, nas Eleições Gerais de 2022, em conformidade com o art. 120 do Código Eleitoral e arts. 5º ao 13 da Resolução TSE nº 23.669/2021, nas pessoas das cidadãs e dos cidadãos abaixo relacionados, com os respectivos números de título de eleitor, obedecendo-se à seguinte ordem: Presidente, 1º Mesário/1ª Mesária, 2º Mesário/2ª Mesária e Secretário/Secretária.

Tais membros deverão estar presentes nos locais mencionados, sob as penas da lei, às 7 (sete)horas do dia 2 de outubro de 2022, em primeiro turno, e do dia 30 de outubro de 2022, em segundo turno, se houver. Deverão,também, realizar treinamento, mediante o Aplicativo “Mesário”, a partir do dia 5 de agosto de 2022.

MUNICÍPIO DE ALBERTINA

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA

Seção 105 (antiga seção 01)

Presidente 199002310221 JOSILAINA AUREA SANCHES

1ª Mesária 120793690256 MARILEIA CRISTINA RINCO

2ª Mesária 209780460213 NOELE SOUZA BRENTEGANI

Secretária 087530170213 BERNADETE DE LURDES SILVIERI



Seção 106 (antiga seção 02)

Presidente 133059840272 GIRLAINE BUENO DA SILVA

1ª Mesária 201869250205 BEATRIZ BUENO LUCATELI

2ª Mesária 163981960256 VALERIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA

Secretário 325596940183 THIAGO FERREIRA DA SILVA



Seção 107 (antiga seção 03)

Presidente 147376960230 GISELE CRISTINA SANCHES

1ª Mesária 199001440281 KARINA DE CASSIA CARVALHO

2ª Mesária 014773420221 MARIA LUCIA DE SOUZA LOPES

Secretário 180357810264 ELIEZER MARTINS

Seção 108 (antiga seção 04)

Presidente 163981320299 NOELLY ORMASTRONI DE MELO REIS

1ª Mesária 215322300248 IZABELA CAROLINE BERNARDES ALEXO

2ª Mesária 108888210256 ELVIRA CACO CALAUTO

Secretária 063455181180 WANIELY DOS SANTOS SALAZAR

Seção 109 (antiga seção 05)

Presidente 199003410264 THADEU CAMPANHARI BUTON

1º Mesário 120789340256 FABIO JOSE RODRIGUES

2ª Mesária 449051030108 ANA LUIZA CÂNDIDO DOS SANTOS

Secretária 108886720272 ISABEL CRISTINA REGASSO

Seção 110 (antiga seção 33)

Presidente 147372820281 MARIA GRABRIELA DE OLIVEIRA

1ª Mesária 170031600281 WANDERLEIA SILVIERI

2º Mesário 276683780116 ANDRE ANDRADE ALVES

Secretária 237061010159 VALDERENE BERALDO SOARES

Seção 111 (antiga seção 51)

Presidente 195788380299 PRISCILA APARECIDA DO COUTO

1ª Mesária 389391230191 ISLAILA ALVES BRENTEGANI

2ª Mesária 204200330248 MARIA IZABEL DA SILVA ROBERTO

Secretária 032937880213 ROSALETE FURLANETO

Seção 112 (antiga seção 53)

Presidente 200492510191 EDMILSON MARCOS DA SILVA

1ª Mesária 195787800230 LAZIANE CAROLINE RINCO

2º Mesário 147383240221 CASSIO EDMAR BASSI DOMINGUES DE OLIVEIRA

Secretário 212670970221 MATHEUS GABRIEL LUIZ

MUNICÍPIO DE JACUTINGA

Seção 113 (antiga seção 06) – ESCOLA ESTADUAL JÚLIO BRANDÃO

Presidente 159666890299 JULIANO DONIZETE MELO

1ª Mesária 097185510450 CAMILA PEREIRA MARTINEZ

2ª Mesária 099892280566 ELINALVA PIRES ALVES

Secretária 195787460230 SABRYNA LEGATTI DA SILVA

Seção 114 (antiga seção 07) – ESCOLA ESTADUAL JÚLIO BRANDÃO

Presidente 159667310230 LEANDRO RODRIGUES COSTA

1ª Mesária 323428130141 CRISTIANE APARECIDA MENDES NEVES

2ª Mesária 154267870221 RENATA APARECIDA BARBOSA

Secretária 366499150175 ELOÁ FERNANDA SANTOS MOTA

Seção 115 (antiga seção 08) – ESCOLA ESTADUAL JÚLIO BRANDÃO

Presidente 120786950281 JULIANA GAIOTTO PIERONI

1ª Mesária 186914900230 WEVELIM THAMARA APOLINÁRIO VASCONCELOS BATISTA

2ª Mesária 120793280281 HELENA ELEIDA DELMORO PENNACCHI

Secretário 159668370299 LEANDRO MOREIRA DA SILVA

Seção 116 (antiga seção 09) – ESCOLA ESTADUAL JÚLIO BRANDÃO

Presidente 230957800132 ROGEVILSO BERNAL MENDES

1ª Mesária 209067750167 MARIVALDA DOS SANTOS AMARO

2ª Mesária 223873730205 NATHALIA PADILHA

Secretária 186915490272 ELIANE CAROLINE DA SILVA ROQUE

Seção 117 (antiga seção 10) – ESCOLA ESTADUAL JÚLIO BRANDÃO

Presidente 206993680248 ANIELE DA COSTA OLIVEIRA

1ª Mesária 325309620116 SANDRA MARIA DOS SANTOS BARBOSA

2º Mesário 147374840272 GEIZON TORQUATO LEITE

Secretário 080721300230 JOEL VASCONCELOS

Seção 118 (antiga seção 11) – ESCOLA ESTADUAL JÚLIO BRANDÃO

Presidente 189804880221 WESLEY LESLYE APOLINARIO VASCONCELOS

1º Mesário 147378790264 FÁBIO GONÇALVES REIS

2ª Mesária 209778060272 ARIANE CRIVELARI SIQUEIRA

Secretária 368575430183 BRUNA DELCIDIO MOREIRA

Seção 119 (antiga seção 37) – ESCOLA ESTADUAL JÚLIO BRANDÃO

Presidente 120796930272 NEY VASCONCELOS

1ª Mesária 120794460221 KAROLINE MARTINS

2º Mesário 217815730213 JOSE HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES

Secretária 199001950221 ADRIELI APARECIDA FRANHA

Seção 120 (antiga seção 38) – ESCOLA ESTADUAL JÚLIO BRANDÃO

Presidente 147375550205 PETERSON WESLEY BATISTA

1ª Mesária 217815330221 FRANCIELE FIRMINO MACHADO

2ª Mesária 215320880230 PAMELA NAIRA DE MELO APOLINÁRIO

Secretário 204198000230 SILVIO FRANCO JUNIOR

Seção 121 (antiga seção 42) – ESCOLA ESTADUAL JÚLIO BRANDÃO

Presidente 087531450230 CARLA DE MELO NOITEL

1º Mesário 180355750299 RICARDO DE PAULA MARIANO

2ª Mesária 195790230256 ADRIANA FERREIRA

Secretário 159670360256 LUIZ GUSTAVO BERNARDES DOS SANTOS

Seção 122 (antiga seção 44) – ESCOLA ESTADUAL JÚLIO BRANDÃO

Presidente 001032490264 DEBORA DE MELO NOITEL RAMALHO

1ª Mesária 163100820299 ELAINE MARIA ALVES MAGALHAES

2ª Mesária 159666060264 SIMONE APARECIDA DE LIMA

Secretária 189805730213 ARIANE MORATO FREGNANI

Seção 123 (antiga seção 47) – ESCOLA ESTADUAL JÚLIO BRANDÃO

Presidente 165662630281 LEILA ANTUNES TRIVELLATO

1ª Mesária 163099760264 ERIKA NATALIA SANTOS CARVALHO

2ª Mesária 133058050213 CASSIA REGINA APARECIDA DE LIMA EDUVIRGEN

Secretário 163102190281 FÁBIO LUIZ FELISBERTO

Seção 124 (antiga seção 49) – ESCOLA ESTADUAL JÚLIO BRANDÃO

Presidente 080722790221 WAGNER BERTUCCI

1º Mesário 163982830205 EDIVALDO PURCELO

2º Mesário 184265780299 REGINALDO NATANAEL DA SILVA

Secretária 206992410264 LAVINIA BARTOLOMEI BORTOLOTTO

Seção 125 (antiga seção 12) – ESCOLA ESTADUAL FLORIANO SARETTI

Presidente 087528590221 CLEIDE APARECIDA CAETANO DELAVAL MINARBINI

1º Mesário 348737430124 RAFAEL SPERANZA ALVES

2ª Mesária 223865800205 TAMARA DE FATIMA ROCHA DE SOUZA

Secretário 108882970272 RONALDO FONTES JÚNIOR

Seção 126 (antiga seção 13) – ESCOLA ESTADUAL FLORIANO SARETTI

Presidente 195787990248 CINTIA DELAVAL MINARBINI

1ª Mesária 035527710141 MARILEIZE GALIZA PEREIRA

2ª Mesária 151690760264 GESIANE CRISTINA CHAGAS MARQUES

Secretário 100754010256 RONALDO FELIX

Seção 127 (antiga seção 14) – ESCOLA ESTADUAL FLORIANO SARETTI

Presidente 091579220281 HALLAM KARDEC NETO

1º Mesário 165662240272 LUIZ GUILHERME LUPINACCI BARRETO

2º Mesário 209777890230 PEDRO HENRIQUE FERNANDES FONSECA

Secretária 201870440248 EDINEIA MARA MOREIRA MATILE

Seção 128 (antiga seção 15) – ESCOLA ESTADUAL FLORIANO SARETTI

Presidente 100751610205 DAURO MARTINS JUNIOR

1ª Mesária 180824860248 CHELLIDY CAROLINE SILVA NEVES

2ª Mesária 147373700213 CRISTIANE PATRICIA DE ALMEIDA

Secretária 204199880230 LETICIA LUCATELLI MELO

Seção 129 (antiga seção 34) – ESCOLA ESTADUAL FLORIANO SARETTI

Presidente 147382030230 GLEYDSON FONSECA AZEVEDO OMOBONI

1º Mesário 193250000248 LUIZ FILIPE GONÇALVES

2ª Mesária 186914740213 LETÍCIA ZANELATO LEGATTI

Secretária 133057540221 VIVIANE DECHICHI CARVALHO

Seção 130 (antiga seção 35) – ESCOLA ESTADUAL FLORIANO SARETTI

Presidente 209779140248 GISELE DE LIMA MACIEL

1ª Mesária 100755510281 ADRIANA RAMOS FURTADO DO NASCIMENTO

2ª Mesária 195810480213 MICHELY SILVA RODRIGUES GONÇALVES

Secretária 363111140108 KARINE SANTOS AZEVEDO OMOBONI

Seção 131 (antiga seção 36) – ESCOLA ESTADUAL FLORIANO SARETTI

Presidente 180357820248 LAURA ZANELATO LEGATTI

1ª Mesária 108882050256 HELKA JACQUES DE OLIVEIRA

2ª Mesária 120822520213 ALINE CRISTINA BARBOSA MAJEAU DOLABELLA

Secretária 120788870205 DANIELE MARIA DA SILVA

Seção 132 (antiga seção 16) – ESCOLA MUNICIPAL WILMA PIERONI

Presidente 186916600248 CAROLINA PELEGRINO ALVES

1º Mesário 134297240256 ELIZEU PEDRO JUNIOR

2ª Mesária 199002040256 LUANA NASCIMENTO DELFINO

Secretário 184264720230 RENATO LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA

Seção 133 (antiga seção 17) – ESCOLA MUNICIPAL WILMA PIERONI

Presidente 176042090213 ANA CLAUDIA LUCATELLI DOS SANTOS

1ª Mesária 223865750230 ALANE SUELLEN PAVINATO

2º Mesário 147379690256 LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA

Secretária 204197190281 THAYNA MARIA GODOI DE ASSIS

Seção 134 (antiga seção 18) – ESCOLA MUNICIPAL WILMA PIERONI

Presidente 159666140272 ETIENE ALINE DA SILVA MACEDO

1ª Mesária 108888730281 KARINA GAIOTTO PIERONI

2ª Mesária 087530020230 ANA RITA BALDASSO DOS SANTOS

Secretário 091573120221 CRISTIANO SANTINI RODRIGUES

Seção 135 (antiga seção 30) – ESCOLA MUNICIPAL WILMA PIERONI

Presidente 204200020248 TATIANE CRISTINA PERUGINI

1ª Mesária 209780560281 DIOVANA SILVÉRIO IVANOV

2ª Mesária 146615610213 EVA FRANCISCA DE SOUZA BRITO

Secretário 100756580213 NIVALDO CATARINO DE JESUS

Seção 136 (antiga seção 31) – ESCOLA MUNICIPAL WILMA PIERONI

Presidente 091579690248 CRISTIANE LAZANHA LUCATELI

1ª Mesária 133052350248 MICHELE APARECIDA FONTES

2º Mesário 221624270299 BRUNO APARECIDO DOS SANTOS GOMES

Secretária 091575990213 RITA DE CASSIA PEREIRA

Seção 137 (antiga seção 39) – ESCOLA MUNICIPAL WILMA PIERONI

Presidente 165661400221 ROBERTA DE FATIMA SANTOS

1º Mesário 165661900299 ARTHUR ANTUNES TRIVELLATO

2ª Mesária 228410130141 CAMILA DE CÁSSIA ARRABAL

Secretária 087532450205 PATRÍCIA MARIA MACHADO

Seção 138 (antiga seção 45) – ESCOLA MUNICIPAL WILMA PIERONI

Presidente 180356400221 JULIANA DE SOUZA SILVINO

1ª Mesária 165661410213 RENATA DE CASSIA SANTOS

2ª Mesária 186913910256 REBECCA JACQUES DE OLIVEIRA

Secretária 087531080299 VERA LUCIA FORMIGARI

Seção 139 (antiga seção 56) – ESCOLA MUNICIPAL WILMA PIERONI

Presidente 151320140141 MOIZES JOSE DE FREITAS

1ª Mesária 201869600281 NAYARA RIBEIRO SILVA

2ª Mesária 212672900281 LORENA BUENO SCARPIONI

Secretária 223864690221 BARBARA CRIVELARI



Seção 140 (antiga seção 57) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA WILMA PIERONI

Presidente 221619150213 ALINE MARTINS

1ª Mesária 147381240205 SONALLY ZUNGALO

2º Mesário 147383180281 DAVID WILLIAN DE ABREU SOUZA

Secretária 120790280299 MIRELLA DE OLIVEIRA SOUZA



Seção 141 (antiga seção 19) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 215322730281 BRENDA SOBREIRO BARBOSA

1º Mesário 199001070230 HUMBERTO VALERIANO DE ABREU

2ª Mesária 219342500248 BRUNA ROQUE GONÇALVES DE PAULA

Secretário 212670150281 NICOLAS DE ALMEIDA

Seção 142 (antiga seção 20) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 209780170272 FRANCIELE SANTOS

1º Mesário 204199740230 THAINAN MORAIS DA SILVA

2ª Mesária 163979700272 VERONICA APARECIDA DE LIMA

Secretário 435132870132 DANIEL FERNANDES DOVIGO

Seção 143 (antiga seção 21) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 163100810213 CAMILA TAVEIRA

1ª Mesária 180356920256 DURCILEIA MENDES MORAIS

2ª Mesária 120791460230 NIVIA DIONISIO CATARINO DE JESUS

Secretária 176042520213 PAMELA APARECIDA DOS REIS

Seção 144 (antiga seção 22) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 184265450221 PIERRE HENRIQUE SANTIAGO SILVA

1ª Mesária 201868370272 CAROLINE FAVARO LOPES

2º Mesário 147381400213 ANTÔNIO DIEGO NICIOLI DE ALMEIDA

Secretária 223868530213 HEMYLEN GRASIELLE MENDES ARRUDA

Seção 145 (antiga seção 23) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 063143660264 FERNANDO CESAR MONTONI

1ª Mesária 201870560281 ERIKA FILOMENA DE FREITAS

2ª Mesária 176044660230 SILVIA PAULA DE LIMA

Secretário 201868580205 HIAGO RUDIERE PINTO AGOSTINHO

Seção 146 (antiga seção 32) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 120788730205 JULIO CESAR DE CARVALHO E ALMEIDA

1º Mesário 120784620299 CESAR AUGUSTO BAUCH

2º Mesário 082146860825 SALES SOBRAL ALVES

Secretária 186913310213 JESSICA CRISTINA CEZAR DE OLIVEIRA

Seção 147 (antiga seção 40) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 147374630248 BRUNA PIRES DE CARVALHO

1º Mesário 176041580230 TADEU APARECIDO LÉRIO

2ª Mesária 085542110230 ANDREA TONINI

Secretária 119528790272 NALVA APARECIDA RIBEIRO MOLINARI

Seção 148 (antiga seção 43) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 133053070256 FABIANA APARECIDA DE LIMA

1º Mesário 361725810175 LUIZ FERNANDO CARVALHO CONSENTINO

2ª Mesária 165662970221 MARYANE SERAFIM VIEIRA

Secretária 180359060213 SAMANTA DE SOUZA SILVA



Seção 149 (antiga seção 46) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 098339210248 WALDINEIA ALVES SOBREIRO

1ª Mesária 147382300213 PRISCILA DAIANE DE MORAES

2ª Mesária 226114000272 ANA VITÓRIA DE SOUZA CASTRO

Secretária 209778050299 MIKAELLA DE CASSIA SBARAI

Seção 150 (antiga seção 48) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 008684000264 ELIZABETE RIBEIRO NICOLETI

1º Mesário 105688460213 RODOLFO BERTOCCI

2º Mesário 163981770299 ROMILSON ALVES DOS ANJOS

Secretária 206993070221 THAIANE LUARA NAVARRO INACIO

Seção 151 (antiga seção 50) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 293743990116 ADRIANA PASSONI DUARTE

1ª Mesária 121270030230 JULIANA GOMES

2º Mesário 162020140272 CLEITON TEIXIEIRA DE SOUZA

Secretária 221623830230 THAIANY MATILE

Seção 152 (antiga seção 52) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 115164590264 ELISANA MENDES DE CARVALHO SOUZA

1ª Mesária 133063140230 GISLAINE VILELA GOMES MARANGONI

2º Mesário 133051740299 JEAN CARLOS DE SOUZA

Secretário 147382130213 DIEGO LUCATELI GABRIEL

Seção 153 (antiga seção 54) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 186915060230 DIOGO HENRIQUE DOMINGUES

1ª Mesária 028696400299 MARIVALDA TIENGO

2ª Mesária 201869740281 ALINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

Secretária 085540360264 SILVANA MOREIRA CARCIOFFI RIBEIRO

Seção 154 (antiga seção 55) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 122061270566 MICHELA VANESSA RIBEIRO MACHADO OLIVEIRA

1ª Mesário 209779070213 JOAO PEDRO BARBOSA XAVIER DO NASCIMENTO RIBEIRO

2º Mesária 206994380299 NADIME DE SOUZA SILVA

Secretário 189806100299 SIMON HENRIQUE SILVA LEITE

Seção 155 (antiga seção 58) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 100752610264 ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS

1ª Mesária 226114240248 BEATRIZ SOBREIRO BARBOSA

2º Mesário 239561580191 THIAGO DOS SANTOS SEABRA

Secretária 079238880825 SUELANE SOBRAL ALVES

Seção 156 (antiga seção 24) – ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO CLARK

Presidente 201869210272 ELISIANE RIBEIRO DE TOLEDO

1ª Mesária 212673500256 GEOVANA APARECIDA RIBEIRO

2ª Mesária 147371960213 ELISA PRISCILA FELIS

Secretária 120794650299 SIMONE DAINESE

Seção 157 (antiga seção 25) – ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO CLARK

Presidente 147371870221 DAIANA DA SILVA VILLELA

1ª Mesária 165664030272 FRANSUELEN DOS SANTOS CARVALHO SOUZA

2ª Mesária 209777680213 LETICIA APARECIDA FELIS

Secretário 215321510213 DANILO ALVARES TOBIAS

Seção 158 (antiga seção 26) – ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR MILTON CAMPOS

Presidente 147371910213 THAIZE CRISTIANE EUGENIO TIBURCIO DA SILVA

1ª Mesária 206994950281 ANGELA GRACIELIA NUNES DE AGUIAR

2ª Mesária 274362650116 FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVIERA DE SOUZA

Secretária 223872790221 VITORIA DA SILVA BARBOSA

Seção 159 (antiga seção 27) – ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR MILTON CAMPOS

Presidente 159665670213 JULIANA CIOMARA FERRACINI BRAGA

1º Mesário 147380080213 CLAUDINEI PIRES FERREIRA

2ª Mesária 186916630299 SOLANGE APARECIDA PEREIRA

Secretária 119705250272 JULIANA PERES TAVARES

Seção 160 (antiga seção 28) – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO NICOLETTI

Presidente 193251710205 JAMILE CILIRO TUDISCO

1ª Mesária 201868740213 NATALIA DOS SANTOS

2ª Mesária 212671290248 TAMIRES MARIA DE JESUS LIMA

Secretário 180356480281 WALAS DORTA DE OLIVEIRA

Seção 161 (antiga seção 29) – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO NICOLETTI

Presidente 087525100213 RAUL ALBINO DA SILVA

1ª Mesária 176041610230 MARCIA PAVINATO

2ª Mesária 180357070272 TAMIRES APARECIDA RINCO

Secretário 212673160256 JOÃO VITOR LUPINACCI

Seção 162 (antiga seção 41) – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 244604780191 ADICLEIA DE SOUZA VILELA

1º Mesário 147376420248 PAULO ROBERTO DA SILVA

2ª Mesária 363912510175 JESSICA DOS SANTOS GABRIEL

Secretária 306666670175 LILIANE MESQUITA AMBROZIO

Seção 165 – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALFEU DUARTE

Presidente 226111250230 THABATTA THALLITA RODRIGUES DE GODOI BRANDÃO

1ª Mesária 069690970191 SONIA APARECIDA RAMALHO MACEDO

2ª Mesária 223869380248 THAIS GIOVANA PAULINO DOS SANTOS

Secretário 180358250213 LUCIEL ANTUNES ANDRE

Seção 169 – ESCOLA ESTADUAL JÚLIO BRANDÃO

Presidente 165661610256 RAFAEL FAVARO MAGALHÃES

1ª Mesária 091573230281 LUCIANA EUGENIO LUCENTINI

2ª Mesária 091095160264 RINA MIRIAN SILVEIRA SILVA PEDRO

Secretária 100357640248 LUCIENE DE FATIMA GOES SIMIONATO

Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – de livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo. Por outro lado, o mesário que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral. E, para conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz Eleitoral expedir o presente edital, a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-MG, com encaminhamento de cópia, via WhatsApp, a todos os mesários nomeados, que, por sua vez, deverão

manifestar ciência em até 3 (três) dias úteis após o recebimento, nos termos da Resolução TRE-MG nº 1.145/2020.

Dado e passado nesta Comarca de Andradas, aos 8 (oito) dias do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois). Eu, Vespasiano Vicentin Filho, Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, ora subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.

EDUARDO SOARES DE ARAÚJO

Juiz Eleitoral – 13ª ZE/MG

Divulgação solicitada por 13ª ZE/MG