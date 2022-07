Estrutura da Expofica começa a ser montada no Pavilhão do Vinho

O Pavilhão do Vinho começou a receber a estrutura para a Expofica – Exposição e Feira Industrial e Comercial de Andradas. Neste ano a expectativa é grande, já que a 28ª edição representa a retomada das atividades após dois anos de distanciamento social por causa da pandemia.

A feira reúne expositores de diversos segmentos da economia. De acordo com programação haverá praça de alimentação, música, palestras, entre outras atrações.

A ANTV – TV Andradas estará presente no estande número 16. A equipe de jornalismo faz a cobertura completa com entrevistas ao vivo entre os dias 15 e 21 de julho às 20 horas, além de matérias exclusivas ao longo do dia, com exibições pelo canal 36 e redes sociais.

De acordo com a presidente da ACIRA CDL Rosana Fraga a principal intenção da Associação é aumentar o IDH da cidade, gerando qualificação empresarial e qualidade de vida a todos.

A Expofica vai estar aberta entre os dias 14 e 24 de julho, das 14h30 às 22h00.



Fotos: Jornalismo ANTV