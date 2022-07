Supervisor do Pró Vida Fabiano Sulato fala sobre as Olimpíadas de Inverno

Supervisor do Pró Vida Fabiano Sulato fala sobre as Olimpíadas de Inverno

O Supervisor do projeto Pró Vida Fabiano Sulato fala sobre as Olimpíadas de Inverno que acontecem em Andradas. No próximo final de semana tem competição de corrida e montain bike .As inscrições são gratuitas.