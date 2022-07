Acontece nesta terça-feira 13ª Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Andradas

Nesta terça-feira acontece 13ª Sessão Ordinária

Durante o expediente serão lidas as seguintes matérias:

– Projeto de Lei Ordinária pelo Executivo nº 17, de 06 de julho de 2022, que “Altera a Lei Ordinária n.º 1.919, de 06 de novembro e 2019 e dá outras providências.”

– Projeto de Lei Ordinária pelo Executivo nº 18, de 06 de julho de 2022, que “Revoga a cessão dos imóveis de matrículas imobiliárias nº 14.980 e n.º 14.981, a primeira registrada à fl. 120 do livro n.º 2-BH, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, e a segunda registrada à fl. 121 do livro n.º 2-BH, ambas de propriedade do Município de Andradas e dá outras providências.”

– Projeto de Lei Ordinária pelo Executivo nº 19, de 13 de julho de 2022, que “Atribui denominação da Seção de Programas Sociais, homenageando o Senhor Rafael Donizeti dos Reis.”

Durante a ordem do dia será discutida e votada a seguinte matéria:



– Projeto de Lei Complementar pelo Executivo nº 8, de 30 de junho de 2022, que Altera a Lei Complementar nº 213, de 23 de novembro de 2020, que “Institui o Código de Obras e Edificações do Município de Andradas”.

– Projeto de Lei Complementar pelo Executivo nº 9, de 30 de junho de 2022, que Altera a Lei Complementar n.º 95, de 12 de dezembro de 2006 e dá outras providências.

– Projeto de Resolução nº 02, de 01 de julho de 2022, que “Altera a Resolução nº 89, 19 de abril de 2005, que ‘Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar dos vereadores da Câmara Municipal de Andradas. ”

