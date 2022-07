Festa do Vinho tem programação cultural com Feira de Artesanato e Desfile da Corte

Programação cultural da Festa do Vinho chega com feira de artesanato, enfeites diferenciados e desfile da Rainha e Princesas. O estádio JK vai receber decoração especial com tema alusivo ao evento.