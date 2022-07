Detalhes da reforma do Pavilhão do Vinho

A Expofica que acontece no Pavilhão do Vinho está muito bonita e vem reunindo um grande número de visitantes desde a abertura que foi realizada no dia 14 de julho. Para chegar até esse momento muitos trabalhos foram feitos , destaque para a reforma do Pavilhão do Vinho.